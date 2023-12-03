ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре ОнанаКатастрофа в воротах. Онана не решил вратарскую проблему «МЮ», а усугубил ее Килиан МбаппеЛига чемпионов. Неудачники из Парижа, Беллингем вне конкурса и впечатляющие баски Вадим НемковНганну против Немкова, частые титульники и единый ростер. 5 фактов о слиянии PFL и Bellator
  • 13:30
    • Романцев: России не надо уходить из Европы
  • 12:20
    • «Актобе» объявил о назначении Парфенова на пост главного тренера
  • 11:58
    • Задоров перешел из «Калгари» в «Ванкувер»
  • 11:30
    • «Зенит» получил предложение по Ренану на 25 млн евро
    Все новости спорта

    Выиграет ли Тернер у Грина на коротком уведомлении?

    Тернер — Грин. Ставка (к. 1.48) и прогноз на бой, UFC Austin, 3 декабря 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Дастин Порье Прогнозы на Сборная России Прогнозы на Ислам Махачев
    Прогноз и ставки на Тернер — Грин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джэлин Тернер
    3 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Austin между Джэлином Тернером и Бобби Грином в легком весе. Ориентировочно начало боя в 05:10 мск. Тернер — Грин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Джэлин Тернер

    Джэлин на данный момент занимает 12-ю строчку в рейтинге легкого дивизиона. До марта этого года американец шел на серии из пяти побед кряду.

    Однако за последние несколько месяцев он потерпел 2 поражения раздельным решением судей Матеуша Гамрота и Дэна Хукера. Стилистически «Тарантул» является ярко выраженным борцом.

    Впрочем, за последнее время он солидно подтянул свои навыки в стойке, о чем говорят 9 побед нокаутом в карьере. Также для легковеса у него очень нестандартные габариты: рост 191 см и размах рук 196.

    Во время своих поединков Тернер очень грамотно переключается с работы в стойке на партер. Причем у него показатели в борьбе одни из лучших в дивизионе: 60% удачных тейкдаунов и 66% заблокированных проходов в ноги со стороны соперников.

    Бобби Грин

    Бобби Грин занимает 13-ю позицию в ростере легковесов. В своем последнем поединке он победил Гранта Доусона нокаутом в первом раунде.

    У «Кинга» неплохой уровень бокса и достойная защита от тейкдаунов. Ранее его в UFC не сумел победить сабмишном абсолютно никто — даже действующий чемпион Ислам Махачев.

  • Перейра вырубил Прохазку и взял еще один титул. Алексу стоит задуматься о третьем поясе UFC
  • Перейра заново пишет историю UFC, никто не становился двойным чемпионом быстрее Алекса
  • 17/11/2023

    • В активе Бобби было немало поединков с топовыми соперниками. К примеру, он дрался с Дастином Порье, но проиграл ему нокаутом.

    К своему очередному поединку «Кинг» подходит после двух поражений и четырех побед. Однако из побежденных им бойцов не было ни одного громкого имени.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом бою видят фаворитом Джэлина Тернера, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.48. На успех Грина можно сделать ставку за 2.75.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Тернер хоть и выходит на этот бой на коротком уведомлении, но по сравнению с «Кингом» у него есть ряд преимуществ: скорость, более молодой возраст, внушительные габариты и хорошая борьба.

    К тому же, у Джэлина присутствует мотивация закрыть 2 поражения кряду, а Бобби выходит драться только за деньги. По совокупности навыков «Тарантул» гораздо лучше возрастного ветерана и поэтому должен с легкостью проходить его. Ставка: победа Джэлина Тернера за 1.48.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.79
  • Прогноз на матч Пахтакор — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Боржес — Вавассори
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Авангард — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Полесье — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Корне — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фис — Ван Аш
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сборная ФНЛ — Сборная Медиалиги
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шальке — Оснабрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Медьедович — Штрикер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Палермо — Катанзаро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тернер — Грин: прогноз, ставка (1.48), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Выиграет ли Тернер у Грина на коротком уведомлении?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры