3 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Austin между Джэлином Тернером и Бобби Грином в легком весе. Ориентировочно начало боя в 05:10 мск. Тернер — Грин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Джэлин Тернер

Джэлин на данный момент занимает 12-ю строчку в рейтинге легкого дивизиона. До марта этого года американец шел на серии из пяти побед кряду.

Однако за последние несколько месяцев он потерпел 2 поражения раздельным решением судей Матеуша Гамрота и Дэна Хукера. Стилистически «Тарантул» является ярко выраженным борцом.

Впрочем, за последнее время он солидно подтянул свои навыки в стойке, о чем говорят 9 побед нокаутом в карьере. Также для легковеса у него очень нестандартные габариты: рост 191 см и размах рук 196.

Во время своих поединков Тернер очень грамотно переключается с работы в стойке на партер. Причем у него показатели в борьбе одни из лучших в дивизионе: 60% удачных тейкдаунов и 66% заблокированных проходов в ноги со стороны соперников.

Бобби Грин

Бобби Грин занимает 13-ю позицию в ростере легковесов. В своем последнем поединке он победил Гранта Доусона нокаутом в первом раунде.

У «Кинга» неплохой уровень бокса и достойная защита от тейкдаунов. Ранее его в UFC не сумел победить сабмишном абсолютно никто — даже действующий чемпион Ислам Махачев.

В активе Бобби было немало поединков с топовыми соперниками. К примеру, он дрался с Дастином Порье, но проиграл ему нокаутом.

К своему очередному поединку «Кинг» подходит после двух поражений и четырех побед. Однако из побежденных им бойцов не было ни одного громкого имени.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом бою видят фаворитом Джэлина Тернера, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.48. На успех Грина можно сделать ставку за 2.75.

Тернер хоть и выходит на этот бой на коротком уведомлении, но по сравнению с «Кингом» у него есть ряд преимуществ: скорость, более молодой возраст, внушительные габариты и хорошая борьба.

К тому же, у Джэлина присутствует мотивация закрыть 2 поражения кряду, а Бобби выходит драться только за деньги. По совокупности навыков «Тарантул» гораздо лучше возрастного ветерана и поэтому должен с легкостью проходить его. Ставка: победа Джэлина Тернера за 1.48.