ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти» ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов Джуд БеллингемНезаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема
    Все новости спорта

    Завоюет ли Павлович временный пояс UFC?

    Павлович — Аспиналл. Ставка (к. 1.75) и прогноз на бой UFC 295 12 ноября 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сборная России Прогнозы на Александр Волков Прогнозы на Сергей Павлович
    Прогноз и ставки на Павлович — Аспиналл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Павлович
    12 ноября состоится титульный бой в рамках турнира UFC 295 между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 07:30 мск. Павлович — Аспиналл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сергей Павлович

    Сергей Павлович второй номер рейтинга тяжеловесов UFC. К очередному поединку он подходит на серии шести побед кряду нокаутом в первом раунде.

    Последний, кто попал под тяжелую руку россиянина, стал Кертис Блейдс. У Павловича лучший бокс в дивизионе. Россиянин грамотно прессингует своих соперников, а его высокий темп мало кто способен поддержать.

    Чаще всего Павлович предпочитает драться в стойке, но и бороться он тоже умеет. У него высокий процент защиты от тейкдаунов (65%), и тот же Кертис Блейдс ни разу за поединок не сумел перевести россиянина на землю.

    Все прогнозы на спорт

    Минусы у Павловича тоже имеются. У него не самая лучшая защита от акцентированных попаданий в стойке — блокирует лишь 45% ударов. Также во время поединков Сергей не подключает к своим комбинациям лоу-кики и мидл-кики.

    Том Аспиналл

    Аспиналл занимает четвертую позицию в рейтинге тяжелого дивизиона. Стоит отметить, что британец является самым быстрым финишем в этой весовой категории.

    Ему потребовалось чуть больше минуты, чтобы нокаутировать в предыдущем бою Марчина Тыбуру. Довольно легко британец расправился и с Александром Волковым, выиграв у него сабмишном в первом раунде.

  • Травма Джонса тормозит весь тяжелый дивизион. UFC обязан лишить американца титула
  • Из-за Джонса тяжелый дивизион стоит на месте, все топы вынуждены ждать его возвращения
  • 05/11/2023

    • Аспиналл выглядит более разносторонним бойцом, потому как помимо хорошей боксерской базы он часто борется. В UFC еще никто ни разу не смог защититься от его тейкдаунов.

    Но несмотря на все плюсы, у Аспиналла есть ярко выраженные проблемы в стойке на блоке. В среднем за минуту он пропускает по 8 акцентированных попаданий со стороны соперников, что для тяжелого дивизиона очень много.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Сергею Павловичу, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.75. На успех Аспиналла можно поставить за 2.13.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Павлович обладает внушительной физической мощью и его на канвас перевести не так уж и просто. Вряд ли борьба Тому поможет ему на этот раз. Исход поединка решится в стойке и в плане ударной техники Павлович смотрится немного предпочтительнее.

    У него самая длинная нокаутирующая серия в тяжелом весе, очень сильный удар и грамотный футворк. За счет своих боксерских навыков россиянин вполне способен пройти Аспиналла. Ставка: победа Сергея Павловича за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шевченко — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Колос — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Гомель — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фоньини — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шальке — Эльверсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Павлович — Аспиналл: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Завоюет ли Павлович временный пояс UFC?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры