12 ноября состоится титульный бой в рамках турнира UFC 295 между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 07:30 мск. Павлович — Аспиналл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сергей Павлович

Сергей Павлович второй номер рейтинга тяжеловесов UFC. К очередному поединку он подходит на серии шести побед кряду нокаутом в первом раунде.

Последний, кто попал под тяжелую руку россиянина, стал Кертис Блейдс. У Павловича лучший бокс в дивизионе. Россиянин грамотно прессингует своих соперников, а его высокий темп мало кто способен поддержать.

Чаще всего Павлович предпочитает драться в стойке, но и бороться он тоже умеет. У него высокий процент защиты от тейкдаунов (65%), и тот же Кертис Блейдс ни разу за поединок не сумел перевести россиянина на землю.

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Минусы у Павловича тоже имеются. У него не самая лучшая защита от акцентированных попаданий в стойке — блокирует лишь 45% ударов. Также во время поединков Сергей не подключает к своим комбинациям лоу-кики и мидл-кики.

Том Аспиналл

Аспиналл занимает четвертую позицию в рейтинге тяжелого дивизиона. Стоит отметить, что британец является самым быстрым финишем в этой весовой категории.

Ему потребовалось чуть больше минуты, чтобы нокаутировать в предыдущем бою Марчина Тыбуру. Довольно легко британец расправился и с Александром Волковым, выиграв у него сабмишном в первом раунде.

Аспиналл выглядит более разносторонним бойцом, потому как помимо хорошей боксерской базы он часто борется. В UFC еще никто ни разу не смог защититься от его тейкдаунов.

Но несмотря на все плюсы, у Аспиналла есть ярко выраженные проблемы в стойке на блоке. В среднем за минуту он пропускает по 8 акцентированных попаданий со стороны соперников, что для тяжелого дивизиона очень много.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Сергею Павловичу, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.75. На успех Аспиналла можно поставить за 2.13.

Павлович обладает внушительной физической мощью и его на канвас перевести не так уж и просто. Вряд ли борьба Тому поможет ему на этот раз. Исход поединка решится в стойке и в плане ударной техники Павлович смотрится немного предпочтительнее.

У него самая длинная нокаутирующая серия в тяжелом весе, очень сильный удар и грамотный футворк. За счет своих боксерских навыков россиянин вполне способен пройти Аспиналла. Ставка: победа Сергея Павловича за 1.75.