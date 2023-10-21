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    Закроет ли Саид Нурмагомедов предыдущее поражение?

    Нурмагомедов — Гафуров. Ставка (к. 1.40) и прогноз на бой, UFC 294, 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Нурмагомедов — Гафуров
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    Саид Нурмагомедов
    21 октября состоится бой в рамках турнира UFC 294 между Саидом Нурмагомедовым и Муином Гафуровым в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 21:15 мск. Нурмагомедов — Гафуров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Саид Нурмагомедов

    Саид не так давно шел в UFC на серии из четырех выигранных поединков кряду. Благодаря такому винстрику, он сумел попасть в топ-15.

    Однако в последнем бою Нурмагомедов потерпел поражение судейским решением от Джонатана Мартинеза, после чего покинул рейтинг легчайшего дивизиона.

    Саид базовый борец, но при этом у него низкий процент удачных переводов — 17%. Зато защита в партере у россиянина очень хорошая — блокирует 55% тейкдаунов.

    Нурмагомедов задает высокий темп в поединках уже с первых секунд. У него за карьеру 6 досрочных побед только в первом раунде. Всего у Саида 9 поединков, выигранных нокаутами или сабмишнами.

    Муин Гафуров

    Для бойца из Таджикистана это будет только второй поединок в самом сильном промоушене планеты. В дебюте Гафуров уступил единогласным решением судей Джону Кастанеде.

    Да и статистика перед противостоянием с недавним представителем рейтинга у Муина довольно посредственная: 2 выигрыша и 2 проигрыша в четырех последних боях.

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    • Как и Нурмагомедов, Гафуров очень часто финиширует своих соперников в первом раунде. Причем в этом плане он превзошел грядущего оппонента, удосрочив 10 бойцов в стартовой пятиминутке.

    На начальных этапах карьеры Муин чаще боролся, нежели дрался в стойке. Но со временем он подтянул свои навыки в кикбоксинге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают в этом бою предпочтение Саиду Нурмагомедову, предлагая поставить на его успех с коэффициентом 1.40. На победу Гафурова можно сделать ставку за 3.20.

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    Боец из Таджикистана построил неплохую карьеру во второстепенных промоушенах, заявив о себе, как о ярком финишере. Однако его дебютный поединок показал, что для UFC Муин еще сыроват.

    Саид Нурмагомедов — боец с внушительным опытом. В грядущем поединке он будет доминировать над Гафуровым на всех этажах. Недавний представитель рейтинга окажется не по силам вчерашнему дебютанту. Ставка: победа Саида Нурмагомедова за 1.40.

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    Нурмагомедов — Гафуров: прогноз, ставка (1.40), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Закроет ли Саид Нурмагомедов предыдущее поражение?
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