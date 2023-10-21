21 октября состоится бой в рамках турнира UFC 294 между Саидом Нурмагомедовым и Муином Гафуровым в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 21:15 мск. Нурмагомедов — Гафуров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саид Нурмагомедов

Саид не так давно шел в UFC на серии из четырех выигранных поединков кряду. Благодаря такому винстрику, он сумел попасть в топ-15.

Однако в последнем бою Нурмагомедов потерпел поражение судейским решением от Джонатана Мартинеза, после чего покинул рейтинг легчайшего дивизиона.

Саид базовый борец, но при этом у него низкий процент удачных переводов — 17%. Зато защита в партере у россиянина очень хорошая — блокирует 55% тейкдаунов.

Нурмагомедов задает высокий темп в поединках уже с первых секунд. У него за карьеру 6 досрочных побед только в первом раунде. Всего у Саида 9 поединков, выигранных нокаутами или сабмишнами.

Муин Гафуров

Для бойца из Таджикистана это будет только второй поединок в самом сильном промоушене планеты. В дебюте Гафуров уступил единогласным решением судей Джону Кастанеде.

Да и статистика перед противостоянием с недавним представителем рейтинга у Муина довольно посредственная: 2 выигрыша и 2 проигрыша в четырех последних боях.

Как и Нурмагомедов, Гафуров очень часто финиширует своих соперников в первом раунде. Причем в этом плане он превзошел грядущего оппонента, удосрочив 10 бойцов в стартовой пятиминутке.

На начальных этапах карьеры Муин чаще боролся, нежели дрался в стойке. Но со временем он подтянул свои навыки в кикбоксинге.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают в этом бою предпочтение Саиду Нурмагомедову, предлагая поставить на его успех с коэффициентом 1.40. На победу Гафурова можно сделать ставку за 3.20.

Боец из Таджикистана построил неплохую карьеру во второстепенных промоушенах, заявив о себе, как о ярком финишере. Однако его дебютный поединок показал, что для UFC Муин еще сыроват.

Саид Нурмагомедов — боец с внушительным опытом. В грядущем поединке он будет доминировать над Гафуровым на всех этажах. Недавний представитель рейтинга окажется не по силам вчерашнему дебютанту. Ставка: победа Саида Нурмагомедова за 1.40.