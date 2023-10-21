Саид Нурмагомедов
Саид не так давно шел в UFC на серии из четырех выигранных поединков кряду. Благодаря такому винстрику, он сумел попасть в топ-15.
Однако в последнем бою Нурмагомедов потерпел поражение судейским решением от Джонатана Мартинеза, после чего покинул рейтинг легчайшего дивизиона.
Саид базовый борец, но при этом у него низкий процент удачных переводов — 17%. Зато защита в партере у россиянина очень хорошая — блокирует 55% тейкдаунов.
Нурмагомедов задает высокий темп в поединках уже с первых секунд. У него за карьеру 6 досрочных побед только в первом раунде. Всего у Саида 9 поединков, выигранных нокаутами или сабмишнами.
Муин Гафуров
Для бойца из Таджикистана это будет только второй поединок в самом сильном промоушене планеты. В дебюте Гафуров уступил единогласным решением судей Джону Кастанеде.
Да и статистика перед противостоянием с недавним представителем рейтинга у Муина довольно посредственная: 2 выигрыша и 2 проигрыша в четырех последних боях.
Как и Нурмагомедов, Гафуров очень часто финиширует своих соперников в первом раунде. Причем в этом плане он превзошел грядущего оппонента, удосрочив 10 бойцов в стартовой пятиминутке.
На начальных этапах карьеры Муин чаще боролся, нежели дрался в стойке. Но со временем он подтянул свои навыки в кикбоксинге.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают в этом бою предпочтение Саиду Нурмагомедову, предлагая поставить на его успех с коэффициентом 1.40. На победу Гафурова можно сделать ставку за 3.20.
Боец из Таджикистана построил неплохую карьеру во второстепенных промоушенах, заявив о себе, как о ярком финишере. Однако его дебютный поединок показал, что для UFC Муин еще сыроват.
Саид Нурмагомедов — боец с внушительным опытом. В грядущем поединке он будет доминировать над Гафуровым на всех этажах. Недавний представитель рейтинга окажется не по силам вчерашнему дебютанту. Ставка: победа Саида Нурмагомедова за 1.40.