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    Сумеет ли Янез пройти Мартинеза?

    Мартинез — Янез. Ставка (к. 2.00) и прогноз на бой, UFC Vegas 81, 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мартинез — Янез
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    Эдриан Янез
    15 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 81 между Джонатаном Мартинезом и Эдрианом Янезом в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 03:40 мск. Мартинез — Янез: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джонатан Мартинез

    Джонатан Мартинез сейчас идет на серии из пяти побед кряду. В последнем своем поединке он сенсационно одолел по очкам Саида Нурмагомедова, благодаря чему и поднялся на 13-ю позицию в рейтинге.

    29-летний американец является универсалом, обладающим хорошей защитой от тейкдаунов. Но Джонатана нельзя назвать панчером.

    За последние 5 боев он только один раз выиграл досрочно. Причем финишировать удалось лишь ветерана Каба Свонсона.

    Мартинез очень спокойный боец, который практически никогда не рискует. В поединках с его участием точно нельзя рассчитывать на жесткие размены и кровавую рубку.

    Эдриан Янез

    Янез не так давно шел на серии из пяти выигранных поединков кряду, но в последнем бою неожиданно проиграл нокаутом в первом раунде ветерану Робу Фонту.

    К очередному поединку Эдриан подходит в статусе 14-го номера легчайшего дивизиона. И в сравнении с Мартинезом он стилистически полностью противоположен ему.

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    • Янез с первых секунд поединка идет вперед за головой соперника. А 4 победы нокаутом в предыдущих шести боях являются тому подтверждением.

    Пик Эдриана приходится на первый раунд. За свою карьеру он уже 7 раз вырубал соперников в стартовой пятиминутке, а среднее время его поединков составляет менее 7,5 минут.

    Прогноз и ставка

    В данном бою, по мнению букмекеров, нет очевидного фаворита. На победу Мартинеза можно поставить за 1.85. На успех Янеза предлагают сделать ставку за 2.00.

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    Джонатан пока что сумел запомнится только своей защитой от тейкдаунов. Однако очередной его соперник ярко выраженный ударник, а не борец. Эдриан будет действовать в своей излюбленной манере.

    Он сразу же пойдет вперед и застанет Джонатана врасплох. Едва ли Мартинез готов к такому прессингу. На протяжении всего боя он будет избегать открытой драки, вследствие чего рискует проиграть ввиду низкой активности. Ставка: победа Эдриена Янеза за 2.00.

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    Мартинез — Янез: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сумеет ли Янез пройти Мартинеза?
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