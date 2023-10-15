15 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 81 между Джонатаном Мартинезом и Эдрианом Янезом в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 03:40 мск. Мартинез — Янез: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джонатан Мартинез

Джонатан Мартинез сейчас идет на серии из пяти побед кряду. В последнем своем поединке он сенсационно одолел по очкам Саида Нурмагомедова, благодаря чему и поднялся на 13-ю позицию в рейтинге.

29-летний американец является универсалом, обладающим хорошей защитой от тейкдаунов. Но Джонатана нельзя назвать панчером.

За последние 5 боев он только один раз выиграл досрочно. Причем финишировать удалось лишь ветерана Каба Свонсона.

Мартинез очень спокойный боец, который практически никогда не рискует. В поединках с его участием точно нельзя рассчитывать на жесткие размены и кровавую рубку.

Эдриан Янез

Янез не так давно шел на серии из пяти выигранных поединков кряду, но в последнем бою неожиданно проиграл нокаутом в первом раунде ветерану Робу Фонту.

К очередному поединку Эдриан подходит в статусе 14-го номера легчайшего дивизиона. И в сравнении с Мартинезом он стилистически полностью противоположен ему.

Янез с первых секунд поединка идет вперед за головой соперника. А 4 победы нокаутом в предыдущих шести боях являются тому подтверждением.

Пик Эдриана приходится на первый раунд. За свою карьеру он уже 7 раз вырубал соперников в стартовой пятиминутке, а среднее время его поединков составляет менее 7,5 минут.

Прогноз и ставка

В данном бою, по мнению букмекеров, нет очевидного фаворита. На победу Мартинеза можно поставить за 1.85. На успех Янеза предлагают сделать ставку за 2.00.

Джонатан пока что сумел запомнится только своей защитой от тейкдаунов. Однако очередной его соперник ярко выраженный ударник, а не борец. Эдриан будет действовать в своей излюбленной манере.

Он сразу же пойдет вперед и застанет Джонатана врасплох. Едва ли Мартинез готов к такому прессингу. На протяжении всего боя он будет избегать открытой драки, вследствие чего рискует проиграть ввиду низкой активности. Ставка: победа Эдриена Янеза за 2.00.