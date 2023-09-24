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    Вернет ли Джойс титул временного чемпиона WBO?

    Чжилэй — Джойс. Ставка (к. 1.83) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 24 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чжилэй — Джойс
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    Джо Джойс и Чжан Чжилэй
    24 сентября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Чжаном Чжилэем и Джо Джойсом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:30 мск. Чжилэй — Джойс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан Чжилэй

    Чжилэй сейчас является временным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO. Данный титул китаец завоевал в первом поединке с Джойсом, который состоялся в апреле этого года.

    Тогда Чжан одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде в связи с тем, что медицинская бригада не позволила Джо продолжить участие в бою.

    Всего за карьеру у Чжилэя 25 выигранных поединков, одна ничья и одно поражение, полученное от Филипа Хрговича единогласным решением.

    Одно из главных преимуществ Чжана — это его габариты. Однако возраст в 40 лет вызывает вопросы о выносливости китайского боксера.

    Джо Джойс

    Еще недавно Джойс являлся главной угрозой для всего тяжелого дивизиона. Но после поражения от Чжилэя хайп вокруг британца сошел на нет.

    Апрельский проигрыш от Чжана стал первым в карьере Джойса. Ранее он шел на серии из 15-ти побед кряду, причем в 14-ти боях он выиграл досрочно.

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    • Уровень оппозиции у Джо был достаточно серьезный. Он финишировал бывших претендентов на звание чемпиона мира Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера.

    Также Джойс не испытал никаких проблем против соперников из первой десятки рейтинга, таких как Карлос Такам, Кристиан Хаммер и Михаэль Валлиш.

    Прогноз и ставка

    В этом бою букмекеры отдают небольшое предпочтение Джо Джойсу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.83. На успех Чжилэя предлагают сделать ставку за 2.05.

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    В первом поединке Чжан грамотно держал британца на дистанции, но выиграл лишь за счет остановки по решению медицинской бригады. Вряд ли подобное может повториться в реванше.

    В ответной встрече Джойс будет действовать первым номером, и заставит соперника думать о защите гораздо больше, чем об атаке. По истечении экватора встречи Чжилэй сильно устанет и будет выглядеть для британца легкой мишенью. Ставка: победа Джо Джойса за 1.83.

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    Чжилэй — Джойс: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Вернет ли Джойс титул временного чемпиона WBO?
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