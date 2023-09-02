2 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Paris между Манон Фиро и Роуз Намаюнас в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 23:40 мск. Фиро — Намаюнас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Манон Фиро

Фиро сейчас занимает третью строчку в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Наряду с Эрин Бланчфилд она является потенциальным кандидатом на титул.

Француженка очень стремительно ворвалась в UFC, одержав 5 побед кряду. Пока что она не получила достойной конкуренции ни от одной из предыдущих соперниц.

Манон легко разбила даже бывшую претендентку на титул Кэтлин Чукагян. Фиро обладает очень хорошими навыками бокса. За карьеру у нее 7 побед нокаутами.

Единственное поражение Манон в ММА было еще в дебютном бою. Но в последующих десяти встречах француженка уничтожала всех соперниц на своем пути.

Роуз Намаюнас

Намаюнас является вторым номером рейтинга женского минимального дивизиона. Однако после поражения в титульном поединке от Карлы Эспарзы ее перспективы в привычной для себя категории сошли на нет.

В связи с этим Роуз объявила о дебюте в наилегчайшем дивизионе. Как и Фиро, американка является базовым ударником.

Однако с годами Намаюнас переквалифицировалась в борца. Всего за карьеру у нее 2 победы нокаутами и уже 8 выигранных поединков сабмишнами.

У нее довольно высокий процент удачных тейкдаунов — 58%. Но есть проблемы с точностью попаданий. Лишь 41% акцентированных ударов Роуз доходят до цели.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Манон Фиро. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.52. На успех Намаюнас предлагают поставить за 2.60.

Роуз — очень опытный боец с солидным послужным списком. Однако Фиро сейчас находится совершенно на другом уровне. Ее ударная мощь и габариты станут ключевыми факторами успеха в этом бою.

Намаюнас ничего не сможет поделать с таким прессингом в стойке. Вряд ли она проиграет нокаутом, но рассчитывать на успех точно не сможет. Ставка: победа Манон Фиро по очкам за 2.25.