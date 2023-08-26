26 августа состоится бой в рамках турнира UFC Singapore между Гигой Чикадзе и Алексом Касересом в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 16:40 мск. Чикадзе — Касерес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гига Чикадзе

Чикадзе сейчас располагается на девятой строчке в рейтинге полулегковесов. 2 года назад грузинский боец шел на серии из семи выигранных поединков кряду.

Однако неудача в противостоянии с Келвином Катаром не позволила Гиге попасть в топ-5 и завоевать статус претендента на титул. Тот бой грузин проиграл единогласным решением.

Далее прогресс Чикадзе остановила травма колена, из-за которой он выбыл на полтора года. О нынешней форме Гиги мало, что известно.

Прежний Чикадзе всегда любил зарубиться в стойке. В этом он чем-то напоминал Макса Холлоуэя, потому как никогда не отступал назад. Всего за карьеру у грузина 9 побед нокаутом и 3 из них были в UFC.

Алекс Касерес

Касерес раз на данный момент занимает 15-ю строчку в рейтинге в весовой категории до 66 кг. К противостоянию с представителем первой десятки американец подходит в очень хорошей форме.

У него 6 побед и одно поражение в семи предыдущих боях. Последним, кого одолел Касерес, стал Даниэл Пинеда. В той встрече американец одержал победу по очкам.

Помимо поединков в UFC Касерес в последнее время активно участвует на турнирах по грэпплингу. Он выступает на них с переменным успехом, однако ему удалось подтянуть свои навыки в партере.

У Алекса 59% заблокированных тейкдаунов. Также у американца 71% успешных проходов в ноги и 7 побед сабмишнами в карьере.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этой встрече считают фаворитом Гигу Чикадзе, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.38. На успех Касереса можно сделать ставку за 3.15.

Полуторагодовалый простой от выступлений — это главный минус грузинского бойца. За это время Касерес из топ-15 подрался лишь с Содиком Юсуффом, которому проиграл решением.

Однако всех остальных соперников Касерес прошел довольно легко, не испытав никаких проблем. За эти полтора года американец серьезно спрогрессировал. В такой форме ему по силам справиться с Чикадзе. Ставка: победа Алекса Касереса с коэффициентом 3.15.