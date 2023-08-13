13 августа состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 78 между Крисом Дакасом и Халилом Раунтри в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 03:40 мск. Дакас — Раунтри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крис Дакас

Дакас сейчас занимает 14-ю позицию в рейтинге тяжелого дивизиона. Однако он идет на серии из трех досрочных поражений кряду от Льюиса, Блэйдса и Розенстрайка.

Каждому из них Крис проиграл нокаутом, что ставит под сомнения его конкурентоспособность в дивизионе до 120 кг. Ввиду затянувшихся неудач он принял решение попробовать себя в полутяжелом весе.

У Дакаса 11 из 12 побед в карьере были достигнуты нокаутами. Однако в последнее время он удачно конкурировал только с возрастными ветеранами в лице Олейника и Абдурахимова.

С более высококлассными ударниками американец испытывает проблемы. Это наглядно подтверждает тот факт, что в трех предыдущих боях он упал в нокаут еще до экватора встречи.

Халил Раунтри

До начала 2021 года Раунтри чередовал победы с поражениями. Однако после неудач с Прачнио и Куцелабой американец вышел на победную серию из трех боев кряду.

Последним, кого прошел в Халил, стал Дастин Джейкоби. В той встрече Раунтри навязал топовому полутяжеловесу очень конкурентный бой и победил его раздельным решением судей.

Одолев Джейкоби, Халил закрепился на 13-й строчке в дивизионе до 93 кг. В плане ударной мощи 33-летний американец ничуть не уступает своему грядущему оппоненту.

У него за карьеру 9 побед нокаутом, причем 6 из них были достигнуты в первом раунде. Также можно отметить и неплохую защиту бойца в стойке. По статистике он блокирует 54% акцентированных попаданий.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Халилу Раунтри. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50. На успех Дакаса предлагают сделать ставку за 2.66.

Оба бойца обладают довольно мощным ударом. Однако у Раунтри текущая форма гораздо лучше, чем у дебютанта полутяжеловесов. Дакас может конкурировать только с возрастными ветеранами.

Тем временем, Халил дерется с сильнейшими бойцами ростера и берет над ними верх. Так что вряд ли дебют Криса в полутяжеловесах получится удачным. Ставка: победа Халила Раунтри за 1.50.