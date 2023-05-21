21 мая состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 73 между Маккензи Дерн и Анджелой Хилл в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 04:10 мск. Дерн — Хилл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маккензи Дерн

Бразильянка подходит к этой встрече в статусе восьмого номера рейтинга женского минимального дивизиона. В своем предыдущем поединке она уступила решением Янь Сяонань.

Пока что Дерн выступает не очень стабильно, чередуя победы с поражениями — 2 победы и 2 проигрыша в предыдущих четырех встречах.

Однако и оппозиция была у нее крайне серьезная. Помимо Сяонань Маккензи дралась с Мариной Родригез, Ниной Нунес и Тишей Торрес — все представительницы топ-15 на момент их очного противостояния.

Стилистически Дерн является представителем БЖЖ и в ее карьере нет ни одной победы нокаутом. Зато в 12-ти выигранных встречах она 7 раз побеждала сабмишном.

Анджела Хилл

Анджела уже возрастной боец. Сейчас ей 38 лет, но при этом она сохраняет за собой 14-ю строчку в рейтинге. Правда в отличии от той же Дерн в противостояниях с топовыми соперницами Хилл не везет.

В пяти предыдущих встречах у нее 2 победы над внерейтинговыми противницами. А вот в противостояниях с участниками титульной гонки в лице Яндиробы, Торрес и Лемос — 3 поражения решением.

В данном дивизионе очень много высококлассных грэпплеров. Как раз, против борцов у Хилл часто возникают проблемы, а работа в клинче и защита от тейкдаунов — ее слабые места.

Должного доминирования в стойке Анджела не показывает. С возрастом нокаутирующая мощь пропала, и последняя досрочная победа была в январе 2020-го.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Маккензи Дерн. На ее победу победу можно поставить за 1.54. На успех Анджелы Хилл предлагают коэффициент 2.55.

Бразильянка за счет борьбы должна будет контролировать ход поединка. Дерн мастер болевых и удушающих. К тому же, она гораздо моложе Хилл и крепче нее физически.

Если учесть, что у Анджелы нет поставленного нокаутирующего удара, то шансов на успех крайне мало. Бразильянка на фоне Хилл выглядит предпочтительнее. Да и в боях с топовыми соперницами дерется гораздо лучше. Ставка: победа Маккензи Дерн за 1.54.