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    Одержит ли Маккензи Дерн очередную победу?

    Дерн — Хилл. Прогноз (к. 1.54) и ставки на бой, UFC Vegas 73, 21 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дерн — Хилл
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    Маккензи Дерн (слева)
    21 мая состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 73 между Маккензи Дерн и Анджелой Хилл в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 04:10 мск. Дерн — Хилл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маккензи Дерн

    Бразильянка подходит к этой встрече в статусе восьмого номера рейтинга женского минимального дивизиона. В своем предыдущем поединке она уступила решением Янь Сяонань.

    Пока что Дерн выступает не очень стабильно, чередуя победы с поражениями — 2 победы и 2 проигрыша в предыдущих четырех встречах.

    Однако и оппозиция была у нее крайне серьезная. Помимо Сяонань Маккензи дралась с Мариной Родригез, Ниной Нунес и Тишей Торрес — все представительницы топ-15 на момент их очного противостояния.

    Стилистически Дерн является представителем БЖЖ и в ее карьере нет ни одной победы нокаутом. Зато в 12-ти выигранных встречах она 7 раз побеждала сабмишном.

    Анджела Хилл

    Анджела уже возрастной боец. Сейчас ей 38 лет, но при этом она сохраняет за собой 14-ю строчку в рейтинге. Правда в отличии от той же Дерн в противостояниях с топовыми соперницами Хилл не везет.

    В пяти предыдущих встречах у нее 2 победы над внерейтинговыми противницами. А вот в противостояниях с участниками титульной гонки в лице Яндиробы, Торрес и Лемос — 3 поражения решением.

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    • В данном дивизионе очень много высококлассных грэпплеров. Как раз, против борцов у Хилл часто возникают проблемы, а работа в клинче и защита от тейкдаунов — ее слабые места.

    Должного доминирования в стойке Анджела не показывает. С возрастом нокаутирующая мощь пропала, и последняя досрочная победа была в январе 2020-го.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Маккензи Дерн. На ее победу победу можно поставить за 1.54. На успех Анджелы Хилл предлагают коэффициент 2.55.

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    Бразильянка за счет борьбы должна будет контролировать ход поединка. Дерн мастер болевых и удушающих. К тому же, она гораздо моложе Хилл и крепче нее физически.

    Если учесть, что у Анджелы нет поставленного нокаутирующего удара, то шансов на успех крайне мало. Бразильянка на фоне Хилл выглядит предпочтительнее. Да и в боях с топовыми соперницами дерется гораздо лучше. Ставка: победа Маккензи Дерн за 1.54.

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    Дерн — Хилл: прогноз, ставка (1.54), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Маккензи Дерн очередную победу?
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