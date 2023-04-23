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    Кто станет чемпионом мира по боксу в легком весе по линии WBA?

    Дэвис — Гарсия. Прогноз (к. 1.44) и ставки на бой, профессиональный бокс, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дэвис — Гарсия
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    Джервонта Дэвис (справа)
    23 апреля состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией в легком весе. Ориентировочно начало боя в 05:30 мск. Дэвис — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джервонта Дэвис

    Джервонта сейчас владеет поясом по линии WBA. Данный титул американец завоевал в декабре 2019 года после того, как нокаутировал в девятом раунде Юриоркиса Гамбоа.

    Стоит отметить, что в карьере Дэвиса нет ни одного поражения в карьере. На его счету 28 побед, 26 из которых были завоеваны досрочно. Прессинг и постоянное давление джебом передней рукой одни из сильных сторон чемпиона.

    Причем для легкого дивизиона Джервонта является довольно габаритным боксером. После сгонки веса он быстро возвращает несколько килограммов, выходя на бой с некоторым преимуществом.

    Несмотря на невысокий рост, Дэвис прекрасно рвет дистанцию и проблем с более высокими соперниками не испытывает. Слабых мест у Джервонты практически нет. Он очень высококлассный боксер.

    Райан Гарсия

    Гарсия также еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В его активе 22 победы и 18 из них были нокаутом.

    Райан ранее был временным чемпионом в легком весе по линии WBC, но далее боксерская ассоциация лишила его титула. Как и Джервонта, Гарсия является потенциальным претендентом на все основные пояса.

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    • Однако в отличии от Дэвиса 24-летний американец довольно прямолинейный боец. Практически все свои комбинации Райан привык завершать левым боковым.

    Более высокий рост позволяет ему держать многих соперников на дистанции. Райан является технарем и обладает отличным футворком, однако не дерется в силовой манере.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече отдают предпочтение Джервонте Дэвису. На его победу можно поставить за 1.44. На победу Райана Гарсия дают коэффициент 3.00.

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    По многим параметрам Дэвис превосходит своего соперника. Он более мощный боец, а преимущество в весе позволит ему лучше держать удар.

    Да и Гарсия всегда надеется только на один левый хук. Однообразность и худшие физические кондиции точно скажутся на результате. Ставка: победа Джервонты Дэвиса за 1.44.

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    Дэвис — Гарсия: прогноз, ставка (1.44), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Кто станет чемпионом мира по боксу в легком весе по линии WBA?
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