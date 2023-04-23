23 апреля состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией в легком весе. Ориентировочно начало боя в 05:30 мск. Дэвис — Гарсия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джервонта Дэвис

Джервонта сейчас владеет поясом по линии WBA. Данный титул американец завоевал в декабре 2019 года после того, как нокаутировал в девятом раунде Юриоркиса Гамбоа.

Стоит отметить, что в карьере Дэвиса нет ни одного поражения в карьере. На его счету 28 побед, 26 из которых были завоеваны досрочно. Прессинг и постоянное давление джебом передней рукой одни из сильных сторон чемпиона.

Причем для легкого дивизиона Джервонта является довольно габаритным боксером. После сгонки веса он быстро возвращает несколько килограммов, выходя на бой с некоторым преимуществом.

Несмотря на невысокий рост, Дэвис прекрасно рвет дистанцию и проблем с более высокими соперниками не испытывает. Слабых мест у Джервонты практически нет. Он очень высококлассный боксер.

Райан Гарсия

Гарсия также еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В его активе 22 победы и 18 из них были нокаутом.

Райан ранее был временным чемпионом в легком весе по линии WBC, но далее боксерская ассоциация лишила его титула. Как и Джервонта, Гарсия является потенциальным претендентом на все основные пояса.

Однако в отличии от Дэвиса 24-летний американец довольно прямолинейный боец. Практически все свои комбинации Райан привык завершать левым боковым.

Более высокий рост позволяет ему держать многих соперников на дистанции. Райан является технарем и обладает отличным футворком, однако не дерется в силовой манере.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече отдают предпочтение Джервонте Дэвису. На его победу можно поставить за 1.44. На победу Райана Гарсия дают коэффициент 3.00.

По многим параметрам Дэвис превосходит своего соперника. Он более мощный боец, а преимущество в весе позволит ему лучше держать удар.

Да и Гарсия всегда надеется только на один левый хук. Однообразность и худшие физические кондиции точно скажутся на результате. Ставка: победа Джервонты Дэвиса за 1.44.