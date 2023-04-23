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    Чем закончится встреча Кэрол Росы и Нормы Дюмонт?

    Роса — Дюмонт. Прогноз (к. 1.87) и ставки на бой, UFC Vegas 71, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Роса — Дюмонт
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    Норма Дюмонт
    23 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 71 между Кэрол Росой и Нормой Дюмонт в женском легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 00:40 мск. Роса — Дюмонт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кэрол Роса

    Кэрол сейчас располагается на девятой строчке в рейтинге женского легчайшего дивизиона. В последних пяти встречах на ее счету 4 победы и одно поражение.

    В предыдущем поединке она одолела судейским решением возрастную Лину Лансберг, благодаря чему и сумела попасть в первую десятку. Однако с топовыми соперниками на пике Роса еще не встречалась.

    Пока что все ее победы были достигнуты над представительницами второго эшелона, а другой возрастной сопернице Саре Макманн она и вовсе проиграла по итогам трех раундов.

    Стилистически бразильянка является представительницей БЖЖ. Однако в UFC у нее нет ни одной досрочной победы. Что касается стойки, то тут можно отметить только высокую точность. Обычно 66% ударов обязательно доходят до соперницы.

    Норма Дюмонт

    Норма подходит к очередному поединку с аналогичной статистикой, как и ее предстоящая соперница. Но в отличии от Росы она пока что занимает только 13-ю строчку в рейтинге.

    В активе Дюмонт уже были бои с топовыми оппонентами. Она проиграла Мэйси Чиассон, но зато сумела пройти Аспен Лэдд, которая считалась одним из потенциальных кандидатов на титул.

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    • Как и ее соотечественница Роса, Дюмонт также является представителем БЖЖ. Примечательно, что в ее активе нет ни одной победы нокаутом в профессиональной карьере.

    В стойке Норма драться не любит. Она всегда ищет возможность прохода в ноги. В партере у нее неплохие показатели: 54% успешных тейкдаунов и 59% заблокированных попыток перевода на канвас.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры небольшое предпочтение отдают Норме Дюмонт, предлагая поставить на ее победу за 1.87. На успех Кэрол Росы дают коэффициент 1.97.

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    В таком противостоянии вряд ли стоит ожидать быстрого финиша. Девушки подошли к очной встрече на хорошей серии. Вопрос только в том, кто будет лучше готов физически.

    И здесь некоторое преимущество есть за Дюмонт, так как в ее активе уже были пятираундовые поединки с очень серьезными соперницами. Так что Росе на этот раз будет непросто и, скорее всего, данный бой она проиграет. Ставка: победа Нормы Дюмонт за 1.87.

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    Роса — Дюмонт: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится встреча Кэрол Росы и Нормы Дюмонт?
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