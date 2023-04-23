23 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 71 между Кэрол Росой и Нормой Дюмонт в женском легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 00:40 мск. Роса — Дюмонт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кэрол Роса

Кэрол сейчас располагается на девятой строчке в рейтинге женского легчайшего дивизиона. В последних пяти встречах на ее счету 4 победы и одно поражение.

В предыдущем поединке она одолела судейским решением возрастную Лину Лансберг, благодаря чему и сумела попасть в первую десятку. Однако с топовыми соперниками на пике Роса еще не встречалась.

Пока что все ее победы были достигнуты над представительницами второго эшелона, а другой возрастной сопернице Саре Макманн она и вовсе проиграла по итогам трех раундов.

Стилистически бразильянка является представительницей БЖЖ. Однако в UFC у нее нет ни одной досрочной победы. Что касается стойки, то тут можно отметить только высокую точность. Обычно 66% ударов обязательно доходят до соперницы.

Норма Дюмонт

Норма подходит к очередному поединку с аналогичной статистикой, как и ее предстоящая соперница. Но в отличии от Росы она пока что занимает только 13-ю строчку в рейтинге.

В активе Дюмонт уже были бои с топовыми оппонентами. Она проиграла Мэйси Чиассон, но зато сумела пройти Аспен Лэдд, которая считалась одним из потенциальных кандидатов на титул.

Как и ее соотечественница Роса, Дюмонт также является представителем БЖЖ. Примечательно, что в ее активе нет ни одной победы нокаутом в профессиональной карьере.

В стойке Норма драться не любит. Она всегда ищет возможность прохода в ноги. В партере у нее неплохие показатели: 54% успешных тейкдаунов и 59% заблокированных попыток перевода на канвас.

Прогноз и ставка

Букмекеры небольшое предпочтение отдают Норме Дюмонт, предлагая поставить на ее победу за 1.87. На успех Кэрол Росы дают коэффициент 1.97.

В таком противостоянии вряд ли стоит ожидать быстрого финиша. Девушки подошли к очной встрече на хорошей серии. Вопрос только в том, кто будет лучше готов физически.

И здесь некоторое преимущество есть за Дюмонт, так как в ее активе уже были пятираундовые поединки с очень серьезными соперницами. Так что Росе на этот раз будет непросто и, скорее всего, данный бой она проиграет. Ставка: победа Нормы Дюмонт за 1.87.