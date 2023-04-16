16 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Kanzas между Брэндоном Ройвалом и Матеусом Николау в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 02:40 мск. Ройвал — Николау: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Брэндон Ройвал

Брэндон на данный момент располагается на четвертой строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона. В своем предыдущем бою он одолел сабмишном Мэтта Шнелла, а до него победил Рожерио Бонторина.

Американец является представителем БЖЖ и тайского бокса, но предпочитает бороться гораздо чаще, чем драться в стойке. Всего в активе Ройвала 9 побед приемами.

Причем он сам обладает довольно хорошей защитой от проходов в ноги. По статистике Брэндон блокирует 54% тейкдаунов со стороны соперников.

В предстоящем бою Ройвал вновь будет рассчитывать на свои навыки в партере. Затянуть на канвас Николау является главной стратегией американца.

Матеус Николау

Бразилец дебютировал в UFC в 2021-м, но за 2 года ему удалость пройти путь от ноунейма до топ-бойца. Сейчас Николау занимает уже пятую строчку в рейтинге.

В самом сильном промоушене мира на его счету 4 победы кряду. Капа, Эллиота, Дворжака Матеус одолел решением, а того же Шнелла нокаутировал во втором раунде.

Бразилец неплохо чувствует себя в партере и также хорошо дерется в стойке. Он грамотно меняет этажи по ходу встречи, но не спешит идти за финишем.

В лишний раз Николау не рискует и его вполне устраивают победы по очкам. Отличное кардио и прекрасная реакция позволяют драться в высоком темпе в каждом поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры в предстоящем поединке считают фаворитом Матеуса Николау, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.48. На успех Ройвала дают коэффициент 2.75.

Американец пребывает в неплохой форме, но его грядущий соперник еще не потерпел ни одного поражения в UFC. В предыдущих боях Николау переработал всех своих противников.

А вот во встречах с такими же доминирующими оппонентами в лице Морено и Пантожи закончились для Брэндона провалом. Вполне вероятно, что и в бою с бразильцем Ройвала вновь ждет неудача. Ставка: победа Матеуса Николау за 1.48.