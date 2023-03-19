19 марта состоится бой в рамках турнира UFC 286 между Марвином Веттори и Романом Долидзе в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 00:10 мск. Веттори — Долидзе: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марвин Веттори

Марвин не так давно дрался за титул чемпиона в среднем весе против Исраэля Адесаньи. Однако тогда итальянец не сумел взять пояс и потерпел поражение судейским решением.

Веттори занимает четвертую строчку в рейтинге после проигрыша в предыдущем бою Роберту Уиттакеру по итогам трех раундов. Всего за 4 последних встречи у итальянца 2 победы и 2 поражения.

Статистика не самая лучшая, но и соперники были очень высокого класса. Тем не менее, Веттори нельзя списывать со счетов. Он прекрасно борется и использует свои габариты для того, чтобы действовать первым номером в клинче.

В стойке есть некоторые проблемы с точностью, но и его предстоящий соперник также не является сильнейшим боксером.

Стоит отметить, что Марвин отлично держит удар. Еще никто за всю карьеру не сумел нокаутировать Веттори. Также итальянец никому не уступал и сабмишнами.

Роман Долидзе

Роман очень стремительно забрался в топ-10 среднего дивизиона после неожиданной победы в предыдущей встрече против Джека Херманссона.

Тогда Долидзе сумел нокаутировать своего оппонента в конце второго раунда. К бою с Веттори грузин подходит на серии из трех досрочных побед кряду.

По своей базе Роман является представителем БЖЖ, однако за последнее время он серьезно подтянул навыки в стойке. Также стоит отметить и хорошую физическую готовность.

Проблем с кардио у грузина ранее никогда не возникало. При этом в UFC Долидзе выступает очень удачно. В самой сильной лиге мира в семи поединках у него было только одно поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у Веттори в данном поединке гораздо больше шансов на победу. На успех итальянца можно поставить за 1.44. На победу Долидзе дают коэффициент 2.88.

Грузинский боец набрал очень мощный ход. Он абсолютно заслуженно прошел в предыдущей встрече Херманссона и готов тягаться на равных с представителями первой пятерки.

Веттори по последнему бою с Уиттакером оставил о себе очень нехорошие впечатления. Возможно, итальянцу и на этот раз не удастся выиграть. У грузина 3 виктории кряду нокаутами, да и в партере он точно не хуже Марвина. Ставка: победа Романа Долидзе за 2.88.