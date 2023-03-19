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    Пройдет ли Роман Долидзе экс-претендента на титул UFC в среднем весе?

    Веттори — Долидзе. Прогноз (к. 2.88) и ставки на бой, UFC 286, 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Веттори — Долидзе
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    Роман Долидзе
    19 марта состоится бой в рамках турнира UFC 286 между Марвином Веттори и Романом Долидзе в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 00:10 мск. Веттори — Долидзе: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Марвин Веттори

    Марвин не так давно дрался за титул чемпиона в среднем весе против Исраэля Адесаньи. Однако тогда итальянец не сумел взять пояс и потерпел поражение судейским решением.

    Веттори занимает четвертую строчку в рейтинге после проигрыша в предыдущем бою Роберту Уиттакеру по итогам трех раундов. Всего за 4 последних встречи у итальянца 2 победы и 2 поражения.

    Статистика не самая лучшая, но и соперники были очень высокого класса. Тем не менее, Веттори нельзя списывать со счетов. Он прекрасно борется и использует свои габариты для того, чтобы действовать первым номером в клинче.

    В стойке есть некоторые проблемы с точностью, но и его предстоящий соперник также не является сильнейшим боксером.

    Стоит отметить, что Марвин отлично держит удар. Еще никто за всю карьеру не сумел нокаутировать Веттори. Также итальянец никому не уступал и сабмишнами.

    Роман Долидзе

    Роман очень стремительно забрался в топ-10 среднего дивизиона после неожиданной победы в предыдущей встрече против Джека Херманссона.

    Тогда Долидзе сумел нокаутировать своего оппонента в конце второго раунда. К бою с Веттори грузин подходит на серии из трех досрочных побед кряду.

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    • По своей базе Роман является представителем БЖЖ, однако за последнее время он серьезно подтянул навыки в стойке. Также стоит отметить и хорошую физическую готовность.

    Проблем с кардио у грузина ранее никогда не возникало. При этом в UFC Долидзе выступает очень удачно. В самой сильной лиге мира в семи поединках у него было только одно поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у Веттори в данном поединке гораздо больше шансов на победу. На успех итальянца можно поставить за 1.44. На победу Долидзе дают коэффициент 2.88.

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    Грузинский боец набрал очень мощный ход. Он абсолютно заслуженно прошел в предыдущей встрече Херманссона и готов тягаться на равных с представителями первой пятерки.

    Веттори по последнему бою с Уиттакером оставил о себе очень нехорошие впечатления. Возможно, итальянцу и на этот раз не удастся выиграть. У грузина 3 виктории кряду нокаутами, да и в партере он точно не хуже Марвина. Ставка: победа Романа Долидзе за 2.88.

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    Веттори — Долидзе: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Пройдет ли Роман Долидзе экс-претендента на титул UFC в среднем весе?
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