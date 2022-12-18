18 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 66 между Саидом Нурмагомедовым и Саидйокубом Кахрамоновым в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 01:20 мск. Нурмагомедов — Кахрамонов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саид Нурмагомедов

Саида многие считают братом непобедимого Хабиба, однако данные бойцы не являются родственниками и всегда тренировались в разных командах. Тем не менее, 30-летний дагестанец, как и другие Нурмагомедовы, выступает в UFC очень удачно.

Уже сейчас россиянин занимает 15-ю строчку в рейтинге легчайшего дивизиона. В промоушене Даны Уайта на счету Нурмагомедова 5 побед и одно поражение от Раони Барселоса судейским решением.

Как и большинство представителей Дагестана, Саид является базовым борцом. Но удивительно, что у него невероятно маленький процент удачных переводов на канвас.

По статистике у россиянина только один из десяти тейкдаунов заканчивается успехом, но при этом в его активе есть 4 победы сабмишном в карьере.

Саидйокуб Кахрамонов

Саидйокуб выступает в промоушене Даны Уайта не так давно. Его дебют в сильнейшей лиге мира начался с победы сабмишном над Тревином Джонсом в августе прошлого года.

Второй поединок узбекский боец провел летом 2022-го против Ронни Лоуренса, которого одолел судейским решением.

Стилистически Кахрамонов является представителем самбо и дзюдо. Процент удачных тейкдаунов у него в 5 раз выше, чем у предстоящего соперника.

Однако у узбекского бойца есть серьезные проблемы на блоке в стойке. Статистика показывает, что Кахрамонов пропускает в среднем по 11 акцентированных ударов минуту, что очень много.

Прогноз и ставка

В данном бою букмекеры отдают предпочтение Саиду Нурмагомедову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72. На успех Кахрамонова дают коэффициент 2.17.

Бойцы подходят к очному поединку на серии из нескольких побед. Возможно, Кахрамонов попытается завязать соперника в партере, но у Саида довольно хорошая защита от тейкдаунов.

Зато Саидйокуб пропускает в стойке слишком много ударов, и его плохая защита может стать ключом к успеху для россиянина. Ставка: победа Саида Нурмагомедова за 1.72.