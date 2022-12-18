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    Сумеет ли Саид Нурмагомедов одержать в UFC четвертую победу кряду?

    Нурмагомедов — Кахрамонов. Прогноз (к. 1.72) и ставки на бой, UFC Vegas 66, 18 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Нурмагомедов — Кахрамонов
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    Саид Нурмагомедов
    18 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 66 между Саидом Нурмагомедовым и Саидйокубом Кахрамоновым в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 01:20 мск. Нурмагомедов — Кахрамонов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Саид Нурмагомедов

    Саида многие считают братом непобедимого Хабиба, однако данные бойцы не являются родственниками и всегда тренировались в разных командах. Тем не менее, 30-летний дагестанец, как и другие Нурмагомедовы, выступает в UFC очень удачно.

    Уже сейчас россиянин занимает 15-ю строчку в рейтинге легчайшего дивизиона. В промоушене Даны Уайта на счету Нурмагомедова 5 побед и одно поражение от Раони Барселоса судейским решением.

    Как и большинство представителей Дагестана, Саид является базовым борцом. Но удивительно, что у него невероятно маленький процент удачных переводов на канвас.

    По статистике у россиянина только один из десяти тейкдаунов заканчивается успехом, но при этом в его активе есть 4 победы сабмишном в карьере.

    Саидйокуб Кахрамонов

    Саидйокуб выступает в промоушене Даны Уайта не так давно. Его дебют в сильнейшей лиге мира начался с победы сабмишном над Тревином Джонсом в августе прошлого года.

    Второй поединок узбекский боец провел летом 2022-го против Ронни Лоуренса, которого одолел судейским решением.

    Стилистически Кахрамонов является представителем самбо и дзюдо. Процент удачных тейкдаунов у него в 5 раз выше, чем у предстоящего соперника.

    Однако у узбекского бойца есть серьезные проблемы на блоке в стойке. Статистика показывает, что Кахрамонов пропускает в среднем по 11 акцентированных ударов минуту, что очень много.

    Прогноз и ставка

    В данном бою букмекеры отдают предпочтение Саиду Нурмагомедову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72. На успех Кахрамонова дают коэффициент 2.17.

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    Бойцы подходят к очному поединку на серии из нескольких побед. Возможно, Кахрамонов попытается завязать соперника в партере, но у Саида довольно хорошая защита от тейкдаунов.

    Зато Саидйокуб пропускает в стойке слишком много ударов, и его плохая защита может стать ключом к успеху для россиянина. Ставка: победа Саида Нурмагомедова за 1.72.

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    Нурмагомедов — Кахрамонов: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Сумеет ли Саид Нурмагомедов одержать в UFC четвертую победу кряду?
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