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    Как закончится встреча между Алексом Касересом и Джулианом Эросой?

    Касерес — Эроса. Прогноз (к. 1.72) и ставки на бой, UFC Vegas 66, 18 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Касерес — Эроса
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    Алекс Касерес
    18 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 66 между Алексом Касересом и Джулианом Эросой в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 04:00 мск. Касерес — Эроса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алекс Касерес

    Алекс не так давно занимал 15-ю позицию в списках полулегкого дивизиона. Однако после завершения турнира UFC 282 рейтинги бойцов обновились и по непонятным причинам Касерес покинул топ-15.

    Причем в своем последнем бою он уступил Содику Юсуффу, располагавшемуся на 3 позиции выше, судейским решением, а не нокаутом.

    Тем не менее, решение руководства не изменить и Касересу, который до поражения в предыдущей встрече шел на серии из шести побед кряду, вновь придется доказывать свое право на топ-15.

    Впрочем, в случае победы американец может вернуть свои былые позиции. Стоит обратить внимание на то, что у Касереса отличные показатели в партере: 71% успешных проходов в ноги и 63% заблокированных тейкдаунов.

    Джулиан Эроса

    После трех поражений кряду в своих дебютных поединках в UFC Джулиан даже прекращал сотрудничество с организацией Даны Уайта.

    Однако после одной победы в CAGESPOR он вернулся в сильнейшую лигу мира и начал показывать неплохие результаты. С июня 2020-го Эроса провел 6 боев, в которых проиграл только один раз нокаутом Сеунгву Чою.

    Из других противостояний Джулиан выходил победителем и сейчас его винстрик насчитывает 3 поединка. Данный боец является универсалом и в его карьере 11 побед нокаутом и 12 сабмишном.

    Возможно, в предстоящем бою он пойдет вперед уже в первом раунде. Эроса не испытывает проблем с физподготовкой и сил у него хватает на все 15 минут встречи.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Джулиан Эроса имеет больше шансов на победу и на его успех дают коэффициент 1.57. На победу Касереса можно поставить за 2.47.

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    В данной встрече сойдутся 2 бойца, пребывающих в хорошей форме. Победителя предугадать довольно сложно, ведь и Касерес, и Эроса в последнее время показывают высокий уровень.

    Возможно, их поединок будет очень близким и максимально конкурентным. Победа кого-либо из предстоящих соперников судейским решением — это вполне логичный исход. Ставка: полный бой с коэффициентом 1.72.

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    Касерес — Эроса: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Как закончится встреча между Алексом Касересом и Джулианом Эросой?
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