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    Чем закончится трилогия между «Канело» и Геннадием Головкиным?

    Альварес — Головкин. Прогноз (к. 1.93) и ставки на бой, профессиональный бокс, 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Альварес — Головкин
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    Геннадий Головкин и Сауль Альварес
    18 сентября состоится титульный бой в рамках турнира по боксу в Лас-Вегасе между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным во втором среднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:30 мск. Альварес — Головкин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сауль Альварес

    «Канело» подходит к данной встрече после поражения в предыдущем поединке от Дмитрия Бивола единогласным решением судей. Теперь же мексиканец хочет реабилитироваться за ту неудачу.

    Сауль в открытую заявил, что собирается нокаутировать Головкина и, вероятнее всего, Альварес задаст высокий темп уже с первых раундов.

    Но последнее время мексиканец просел в плане скорости и это показал его поединок с Биволом. Тем не менее, «Канело» обладает неплохим ударом и до встречи с Биволом Альварес трижды выиграл досрочно.

    Стоит отметить, что Сауль неплохо умеет работать и вторым номером. Нередко «Канело» наносит урон своим соперникам, находясь в близи канатов.

    Геннадий Головкин

    Геннадий Головкин уже близок к завершению карьеры. Казахстанскому боксеру сейчас 40 лет и свой пик он явно уже прошел. В плане кардио возрастной ветеран будет уступать своему сопернику.

    Тем не менее, Геннадий подходит к данному бою на серии из четырех побед. Казахстанец потерпел в своей карьере только одно поражение и было оно от того самого «Канело» в 2018-м.

    С момента их последней встрече прошло почти 4 года, и Геннадий прилично потерял в скорости. Однако опыта казахстанцу точно не занимать.

    Несмотря на вражду, «Канело» лично отметил, что Головкин даже в свои 40 является опасным соперником.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном поединке фаворитом считают Сауля Альвареса. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.25. На победу Головкина можно поставить за 4.30.

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    В силу возраста Геннадия, «Канело» имеет солидное преимущество в скорости. Возможно, Сауль будет искать момент, чтобы финишировать своего соперника.

    Но Головкин очень стойкий боксер и он никому никогда не проигрывал досрочно. Ставка: победа Сауля Альвареса по очкам с коэффициентом 1.93.

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    Альварес — Головкин: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится трилогия между «Канело» и Геннадием Головкиным?
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