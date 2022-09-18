Сауль Альварес
«Канело» подходит к данной встрече после поражения в предыдущем поединке от Дмитрия Бивола единогласным решением судей. Теперь же мексиканец хочет реабилитироваться за ту неудачу.
Сауль в открытую заявил, что собирается нокаутировать Головкина и, вероятнее всего, Альварес задаст высокий темп уже с первых раундов.
Но последнее время мексиканец просел в плане скорости и это показал его поединок с Биволом. Тем не менее, «Канело» обладает неплохим ударом и до встречи с Биволом Альварес трижды выиграл досрочно.
Стоит отметить, что Сауль неплохо умеет работать и вторым номером. Нередко «Канело» наносит урон своим соперникам, находясь в близи канатов.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин уже близок к завершению карьеры. Казахстанскому боксеру сейчас 40 лет и свой пик он явно уже прошел. В плане кардио возрастной ветеран будет уступать своему сопернику.
Тем не менее, Геннадий подходит к данному бою на серии из четырех побед. Казахстанец потерпел в своей карьере только одно поражение и было оно от того самого «Канело» в 2018-м.
С момента их последней встрече прошло почти 4 года, и Геннадий прилично потерял в скорости. Однако опыта казахстанцу точно не занимать.
Несмотря на вражду, «Канело» лично отметил, что Головкин даже в свои 40 является опасным соперником.
Прогноз и ставка
Букмекеры в данном поединке фаворитом считают Сауля Альвареса. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.25. На победу Головкина можно поставить за 4.30.
В силу возраста Геннадия, «Канело» имеет солидное преимущество в скорости. Возможно, Сауль будет искать момент, чтобы финишировать своего соперника.
Но Головкин очень стойкий боксер и он никому никогда не проигрывал досрочно. Ставка: победа Сауля Альвареса по очкам с коэффициентом 1.93.