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    Чем закончится последний поединок в UFC для Нейта Диаса?

    Чимаев — Диас. Прогноз (к. 2.25) и ставки на бой, UFC 279, 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Чимаев — Диас
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    Хамзат Чимаев
    11 сентября состоится бой в рамках турнира UFC 279 между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диасом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:05 мск. Чимаев — Диас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хамзат Чимаев

    Шведский боец выступает в самом сильном промоушене мира только 2 года. Тем не менее, за это время он сумел вырваться в топы полусреднего веса.

    Стоит отметить, что Хамзат еще ни разу не проигрывал в своей карьере и сейчас он плавно подбирается к своей пиковой форме. В UFC Чимаев провел 5 поединков и 4 из них закончились для шведа досрочной победой.

    Причем Хамзат силен не только в борьбе. Последний бой против Бернса показал, что швед представляет серьезную угрозу и в стойке.

    Победа над бразильцем позволила Чимаеву сразу же подняться на третью строчку в рейтинге. Теперь швед является одним из потенциальных претендентов на чемпионский пояс.

    Нейт Диас

    Пожалуй, свой пик Нейт прошел лет 6-7 назад, когда был в состоянии победить Конора Макгрегора. Но с тех пор Диас пошел на спад и в последнее время он проводит не так много боев, как раньше.

    Американец проигрывает своему оппоненту практически во всех аспектах. Физическая мощь никогда и не была сильной стороной Нейта.

    Диас умеет грамотно запутывать соперника в стойке через финты и ложные замахи. Но на этом арсенал американского гангстера заканчивается. При этом стоить отметить невероятную стойкость Диаса.

    Порой, возникает мысль, что этого парня нереально отправить в нокаут. Удар Нейт держать точно умеет, но удивить Чимаева в стойке и партере у него вряд ли получится.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече явным фаворитом считают Хамзата Чимаева. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.09. На победу Диаса дают коэффициентом 8.05.

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    Вероятнее всего, Чимаев уже с первых секунд попытается сокрушить своего соперника. Хамзат в UFC выиграл все бои досрочно, кроме встречи с Бернсом.

    Впрочем, вряд ли Нейт сдастся так быстро. Все-таки упорства и смелости у этого парня явно не занимать. По крайней мере, продержаться половину боя американец вполне способен. Ставка: тотал раундов больше 2,5 с коэффициентом 2.25.

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    Чимаев — Диас: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится последний поединок в UFC для Нейта Диаса?
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