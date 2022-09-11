11 сентября состоится бой в рамках турнира UFC 279 между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диасом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:05 мск. Чимаев — Диас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хамзат Чимаев

Шведский боец выступает в самом сильном промоушене мира только 2 года. Тем не менее, за это время он сумел вырваться в топы полусреднего веса.

Стоит отметить, что Хамзат еще ни разу не проигрывал в своей карьере и сейчас он плавно подбирается к своей пиковой форме. В UFC Чимаев провел 5 поединков и 4 из них закончились для шведа досрочной победой.

Причем Хамзат силен не только в борьбе. Последний бой против Бернса показал, что швед представляет серьезную угрозу и в стойке.

Победа над бразильцем позволила Чимаеву сразу же подняться на третью строчку в рейтинге. Теперь швед является одним из потенциальных претендентов на чемпионский пояс.

Нейт Диас

Пожалуй, свой пик Нейт прошел лет 6-7 назад, когда был в состоянии победить Конора Макгрегора. Но с тех пор Диас пошел на спад и в последнее время он проводит не так много боев, как раньше.

Американец проигрывает своему оппоненту практически во всех аспектах. Физическая мощь никогда и не была сильной стороной Нейта.

Диас умеет грамотно запутывать соперника в стойке через финты и ложные замахи. Но на этом арсенал американского гангстера заканчивается. При этом стоить отметить невероятную стойкость Диаса.

Порой, возникает мысль, что этого парня нереально отправить в нокаут. Удар Нейт держать точно умеет, но удивить Чимаева в стойке и партере у него вряд ли получится.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече явным фаворитом считают Хамзата Чимаева. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.09. На победу Диаса дают коэффициентом 8.05.

Вероятнее всего, Чимаев уже с первых секунд попытается сокрушить своего соперника. Хамзат в UFC выиграл все бои досрочно, кроме встречи с Бернсом.

Впрочем, вряд ли Нейт сдастся так быстро. Все-таки упорства и смелости у этого парня явно не занимать. По крайней мере, продержаться половину боя американец вполне способен. Ставка: тотал раундов больше 2,5 с коэффициентом 2.25.