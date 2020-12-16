Цзю — Морган. Прогноз (к. 1.66) и ставки на бой 16 декабря 2020 года

16 декабря состоится встреча Тима Цзю и Боуина Моргана в рамках боя за титулы IBF Australasian и WBO Global. 10-раундовый бой должен начаться примерно в 14:00 по мск. Прогноз на Цзю — Морган.

Тим Цзю

Сын российского боксера Кости Цзю — Тимофей Цзю — имеет 16 поединков в своем послужном списке. Все 16 завершились победой, причем 12 из них нокаутом.

15-летний боец стартовал с легких соперников. После 6 боев состоялась первая серьезная встреча для Цзю, в которой он дрался с Уэйдом Райаном. Победив его, Цзю стал чемпионом Азии по версии WBC.

Далее был еще более непростой боец — Рубен Уэбстер, у которого на момент встречи с Цзю было 8 побед в 8 поединках. Цзю победил техническим нокаутом.

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После этого Тимофей подрался с такими бойцами как Джоэль Камальери, Джек Брубейкер, Дуайт Ричи и Джефф Хорн.

Боуин Морган

Новозеландец Боуин Морган провел 22 поединка. Из них он выиграл 21 и в одном потерпел поражение. В активе спортсмена титул чемпиона Новой Зеландии и серебряная медаль на чемпионате Океании.

У Моргана огромный опыт выступлений на любительском уровне, на котором он больше ста поединков. После этого в 2014 году он начал выступать уже на профессиональной арене.

Карьера началась с семи побед подряд, а в восьмом бою Морган потерпел первое и пока что единственное поражение от Криса Джорджса, уступив техническим нокаутом.

К этой встрече Боуин подходит с серией из 14 побед подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают на эту встречу такие коэффициенты: победа Цзю за 1.05, победа Моргана за 10.0.

Цзю имеет большое количество побед нокаутом. В процентном соотношении их у него больше, чем у соперника. Также у него была прекрасная победа в последнем поединке над победителем Пакьяо Хорном.

Ставим на то, что бой закончится победой Цзю техническим нокаутом. Коэффициент составляет 1.66. 0