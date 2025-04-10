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    Лос-Анджелес Клипперс — Хьюстон. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 10 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон»
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    «Голден Стэйт» — «Хьюстон»
    В матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» примет «Хьюстон». Игра пройдет в Инглвуде на арене «Интуит Доум» 10 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 10 Апреля 2025 года

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Клипперс 05:30 Хьюстон

    Хьюстон

  • НБА
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    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 5 место, одержав 47 побед и потерпев 32 поражения. Если команда потерпит несколько поражений, то может лишиться шанса выйти в плей-офф чемпионата напрямую.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «парусники» переиграли «Сан-Антонио» (122:117). В команде отличился Норман Пауэлл, забросив в кольцо соперника 25 очков.

    Не сыграют: С травмой колена из строя команды выбыл форвард Кавай Леонард.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: У «парикмахеров» пять побед в последних пяти играх: были обыграны «Даллас» (135:104, 114:31), «Нью-Орлеан» (114:98), «Орландо» (96:87).

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занимает 2 место, одержав 52 победы и потерпев 27 поражений, команда проходит в плей-офф чемпионата.

    Последние матчи: В последней дуэли «ракеты» обыграли «Голден Стэйт» (106:96). Форвард Диллон Брукс набрал 24 очка, совершил 3 подбора и 2 передачи.

    Не сыграют: На данный момент в команде нет травмированных игроков.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты одержали победы над «Оклахомой» (125:111) , «Ютой» (143:105), «Финиксом» (148:109). И один раз уступили «Лос-Анджелесу Лейкерс» (98:104).

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон» на 2 строчке в Западной конференции

    • За «Лос-Анджелес Клипперс» возможно не сыграет форвард Кавай Леонард

    • «Хьюстон» трижды выиграл у «Клипперс» (117:106, 125:104, 111:103)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс»- фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Хьюстона» — 3.75.

    ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Хьюстон» уверенно закрепился на 2 строчке в Западной конференции, и на данный момент в команде нет травмированных игроков. «Лос-Анджелес Клипперс» — на 6 строчке турнирной таблицы. Удастся ли «парикмахерам» отомстить за три предыдущих поражения, или их снова побреют «ракеты»? Узнаем совсем скоро.

    Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 3.75.

    Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперса» и «Хьюстона» забросили друг другу 223 очка.

    Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 1.94.

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    Лос-Анджелес Клипперс — Хьюстон: прогноз и ставка за 3.75, статистика, коэффициенты матча 10.04.202505:30. «Ракеты» снова побреют «парикмахеров»?
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