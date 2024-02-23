В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 23 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Последние неудачи «Филадельфии» внесли определенную долю тревоги поклонникам этого клуба, но без Эмбиида сыплется вся структуру игры коллектива Нёрса.

Последние матчи: После невыразительного отрезка, который вместил в себя десять (!) поражений с конца января, клуб смог прийти в себя и даже удержаться в шестерке сильнейших на Востоке.

Травмированные игроки: Сейчас у «76-х» не могут играть по разным причинам Батюм, Ковингтон, Мелтон и Харрис.

Общий тонус клуба: В матче против восстановившегося от повреждений «Нью-Йорка» придется очень сильно постараться, чтобы одержать победу на домашнем паркете.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Не хочется утверждать, что сильный баскетбол «Нью-Йорка» ушёл куда-то безвозвратно.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: За четыре последних поединка команда Тибодо не смогла победить ни разу, но при отсутствии на паркете всех лидеров сразу, наивно было ожидать чего-то другого.

Травмированные игроки: Сейчас у «Никербокерс» не могут играть всего лишь Робинсон и Ануоби, поэтому смело можно утверждать, что звездный уик-энд пошёл на пользу парням из Нью-Йорка.

Общий тонус клуба: В игре против хорошо отдохнувшей «Филадельфии» у гостей практически никаких шансов на успех.

Статистика для ставок

«Филадельфия» за пять последних домашних встреч ни разу не выиграла

«Никс» не могут победить на выезде в двух подряд поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.89, а на победу «Нью-Йорка» — 1.97.

Прогноз: «Филадельфия» сможет обыграть восстановившегося соперника

Альтернативный прогноз: Игра получится довольно результативной

Ставка: П1 с коэффициентом 1.89.

Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.16.