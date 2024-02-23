ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Тухель«Хромая утка». Решение «Баварии» оставить Тухеля до конца сезона — ошибка Роко Шимич (справа)Фабрика талантов. Глух, Конате и другие будущие звезды из «Зальцбурга» Хаби АлонсоСледующий клуб Хаби Алонсо: непростой выбор между «Баварией» и «Ливерпулем»
    Все новости спорта

    У клуба Нёрса больше преимуществ победить?

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 23 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Филадельфия Сиксерс Прогнозы на Нью-Йорк Никс
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Нью-Йорк»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Филадельфия»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 23 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Последние неудачи «Филадельфии» внесли определенную долю тревоги поклонникам этого клуба, но без Эмбиида сыплется вся структуру игры коллектива Нёрса.

    Последние матчи: После невыразительного отрезка, который вместил в себя десять (!) поражений с конца января, клуб смог прийти в себя и даже удержаться в шестерке сильнейших на Востоке.

    Травмированные игроки: Сейчас у «76-х» не могут играть по разным причинам Батюм, Ковингтон, Мелтон и Харрис.

    Общий тонус клуба: В матче против восстановившегося от повреждений «Нью-Йорка» придется очень сильно постараться, чтобы одержать победу на домашнем паркете.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Не хочется утверждать, что сильный баскетбол «Нью-Йорка» ушёл куда-то безвозвратно.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За четыре последних поединка команда Тибодо не смогла победить ни разу, но при отсутствии на паркете всех лидеров сразу, наивно было ожидать чего-то другого.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Никербокерс» не могут играть всего лишь Робинсон и Ануоби, поэтому смело можно утверждать, что звездный уик-энд пошёл на пользу парням из Нью-Йорка.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Общий тонус клуба: В игре против хорошо отдохнувшей «Филадельфии» у гостей практически никаких шансов на успех.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» за пять последних домашних встреч ни разу не выиграла

    • «Никс» не могут победить на выезде в двух подряд поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.89, а на победу «Нью-Йорка» — 1.97.

    Прогноз: «Филадельфия» сможет обыграть восстановившегося соперника

    Альтернативный прогноз: Игра получится довольно результативной

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.89.

    Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.16.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Де Минор — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Монреаль — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вукич — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер Майами — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аризона — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Анахайм — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Броук Бойз — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руусувуори — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Химик — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ноа — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Филадельфия» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на баскетбол. У клуба Нёрса больше преимуществ победить?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры