«Филадельфия»
В механизме игры «Филадельфии» что-то сломалось, поскольку такой длительной черной полосы у клуба Нёрса не было с начала сезона.
Все же нездоровье Эмбиида дает о себе знать, иначе показатели клуба из Пенсильвании так не скатились бы.
В последнем матче фавориты того поединка умудрились проиграть на своем паркете откровенно слабому «Бруклину», а это далеко не чемпионские амбиции.
В предстоящей игре с переломанным «Далласом» может случиться ещё одно поражение, но это уже будет за гранью добра и зла.
«Даллас»
У «Далласа» не могут играть сразу два лидера, но если Ирвинг не так значим в последние сезоны, то без Дончича у клуба из Техаса дела идут совсем плохо.
В последнем матче «Маверикс» играли против шарнирного «Милуоки», который вообще не понимает, как ему играть с Доком Риверсом.
Но шансов на победу по ходу игры не было вообще, поскольку лидеры у «оленей» на паркете все же присутствовали, а вот у подопечных Кидда их не было.
В предстоящем матче против «Филадельфии» шансов на успех у гостей не очень много, даже с возможным отсутствием на паркете Эмбиида.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Филадельфии» — 2.06, победа «Далласа» — 1.80.
Прогноз: «Филадельфия» справится с «Далласом», но сделать это будет непросто.
Альтернативный прогноз: Матч получится результативным.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.
Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.23.