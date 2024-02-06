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    «Филадельфия» — «Даллас». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 06 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Даллас»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 06 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Филадельфия»

    В механизме игры «Филадельфии» что-то сломалось, поскольку такой длительной черной полосы у клуба Нёрса не было с начала сезона.

    Все же нездоровье Эмбиида дает о себе знать, иначе показатели клуба из Пенсильвании так не скатились бы.

    В последнем матче фавориты того поединка умудрились проиграть на своем паркете откровенно слабому «Бруклину», а это далеко не чемпионские амбиции.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящей игре с переломанным «Далласом» может случиться ещё одно поражение, но это уже будет за гранью добра и зла.

    «Даллас»

    У «Далласа» не могут играть сразу два лидера, но если Ирвинг не так значим в последние сезоны, то без Дончича у клуба из Техаса дела идут совсем плохо.

    В последнем матче «Маверикс» играли против шарнирного «Милуоки», который вообще не понимает, как ему играть с Доком Риверсом.

    Но шансов на победу по ходу игры не было вообще, поскольку лидеры у «оленей» на паркете все же присутствовали, а вот у подопечных Кидда их не было.

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    В предстоящем матче против «Филадельфии» шансов на успех у гостей не очень много, даже с возможным отсутствием на паркете Эмбиида.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Филадельфии» — 2.06, победа «Далласа» — 1.80.

    Прогноз: «Филадельфия» справится с «Далласом», но сделать это будет непросто.

    Альтернативный прогноз: Матч получится результативным.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.23.

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    «Филадельфия» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 06.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «76-е» легко справятся с техасцами?
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