В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в «Футпринт Центре» 17 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Финикс» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Финикс»

«Финикс» не выглядит тем коллективом, который готов бороться за действительно высокие места по итогам нынешнего сезона.

Вроде у клуба есть почти суперзвездное трио Нуркич, Букер и Дюрант, а уровень взаимодействия между ними оставляет желать лучшего.

Скамейка совсем слаба, и реальной помощи от нее практически не дождешься. Иногда случается так, что большинство очков в поединке так и вовсе набирает лишь один игрок.

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В матче против «Сакраменто» букмекеры считают фаворитами матча хозяев, но «короли» более, чем опасны, и шутить с ними не стоит.

«Сакраменто»

«Сакраменто» вроде как стал на победные рельсы в последних поединках, но две поражения подряд начали ставить под сомнение подобное утверждение.

Хотя последний сыгранный матч против «Милуоки» получился огненным во всех смыслах этого слова.

Команды набрали на двоих больше 280 очков и успели сыграть овертайм, но хозяева оказались сильнее, поскольку в итоге набрали на одно очко больше.

После таких ударов судьбы оправиться крайне непросто, но у «Кингз» есть характер, и они умет быстро забывать о неудачах.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.55, победа «Сакраменто» — 2.52.

Прогноз: «Финикс» не отдаст игру сильном конкуренту по конференции.

Альтернативный прогноз: Будет игра с обильным количеством очков с двух сторон.

Ставка: Ф1 (-3) с коэффициентом 1.71.

Альтернативная ставка: ТБ 247 с коэффициентом 2.15.