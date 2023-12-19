Оклахома. «Пэйком Центр». Дата — 19 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Оклахома»

«Оклахома» продолжает погоню за лидером Западной конференции — «Миннесотой», пока успешно. В рамках минувшего игрового дня «громобойцы» переиграли своего соседа по турнирной таблице и действующего чемпиона НБА — «Денвер» (118:117).

Важную роль в матче сыграл Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 25 очков, сделал 6 подборов и отдал 8 передач.

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В турнирной таблице своей конференции «Оклахома» занимает второе место. В 24 матчах коллектив одержал 16 побед и потерпел 8 поражений. От «Миннесоты» «громобойцы» отстают на три победы.

«Мемфис»

Лидер «Мемфиса» Джа Морант скоро вернется на игровую площадку. Случится это 20 декабря в матче против «Нью-Орлеана», а пока команда из штата Теннесси играют без основного своего игрока.

«Мемфис» потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате. В домашних стенах «гризли» проиграли «Хьюстону» (96:104). До этого баскетболисты из штата Теннесси уступили «Хьюстону» со счетом 104:117. В черную полосу команды также входят игры против «Далласа» (113:120) и «Миннесоты» (103:127).

В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» занимает 13 место при 6 победах и 18 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.18, победа «Мемфиса» — 5.86.

Прогноз: Это будет последняя игра «Мемфиса» без своего лидера Джа Моранта, затем ключевой игрок вернется в состав своей команды и дела у «гризли» пойдут в горы. А пока «Оклахома» — фаворит пары и наверняка одержит победу в предстоящей игре.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.89.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.70.