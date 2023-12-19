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    «Оклахома» не отдаст победу «Мемфису»?

    «Оклахома» — «Мемфис». Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 19 декабря 2023 года

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    Оклахома. «Пэйком Центр». Дата — 19 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Оклахома»

    «Оклахома» продолжает погоню за лидером Западной конференции — «Миннесотой», пока успешно. В рамках минувшего игрового дня «громобойцы» переиграли своего соседа по турнирной таблице и действующего чемпиона НБА — «Денвер» (118:117).

    Важную роль в матче сыграл Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 25 очков, сделал 6 подборов и отдал 8 передач.

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    В турнирной таблице своей конференции «Оклахома» занимает второе место. В 24 матчах коллектив одержал 16 побед и потерпел 8 поражений. От «Миннесоты» «громобойцы» отстают на три победы.

    «Мемфис»

    Лидер «Мемфиса» Джа Морант скоро вернется на игровую площадку. Случится это 20 декабря в матче против «Нью-Орлеана», а пока команда из штата Теннесси играют без основного своего игрока.

    «Мемфис» потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате. В домашних стенах «гризли» проиграли «Хьюстону» (96:104). До этого баскетболисты из штата Теннесси уступили «Хьюстону» со счетом 104:117. В черную полосу команды также входят игры против «Далласа» (113:120) и «Миннесоты» (103:127).

    В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» занимает 13 место при 6 победах и 18 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.18, победа «Мемфиса» — 5.86.

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    Прогноз: Это будет последняя игра «Мемфиса» без своего лидера Джа Моранта, затем ключевой игрок вернется в состав своей команды и дела у «гризли» пойдут в горы. А пока «Оклахома» — фаворит пары и наверняка одержит победу в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.89.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.70.

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    «Оклахома» — «Мемфис»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» не отдаст победу «Мемфису»?
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