Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 28 ноября. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» в последней игре регулярного чемпионата выиграл у «Далласа» (107:88). В этом матче лучшего показателя добился Пол Джордж, который набрал 25 очков.

В последних пяти матчах «парикмахеры» добились успеха в четырех играх. Так был дважды обыгран «Сан-Антонио» (109:102, 124:99), а еще была победа над «Хьюстоном» (106:100).

У «Клипперс» есть проблемы с составом,в лазарете три травмированных игрока. Выбыли из строя Брэндон Бостон и Мэйсон Пламли.

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«Лос-Анджелес Клипперс» занимает 11-е место в Западной конференции при семи победах и восьми поражениях.

«Денвер»

«Денвер» вернулся на победные рельсы после успешной игры с «Сан-Антонио». В этом матче лучшего результата добился Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.

В последних матчах «самородки» потерпели поражения в поединках с «Хьюстоном» (86:105), «Орландо» (119:124) и «Кливлендом» (109:121).

В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает 4 место при 11 победах и 6 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.55, победа «Денвера» — 2.67.

Прогноз: В этом матче можно сыграт на результативности матча, так как баскетболисты «Клипперс» и «Денвера» любят играть в открытый баскетбол.

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 2.03.

Альтернативный прогноз: Крупно победы одной из сторон не стоит ожидать. Победитель наверняка добьется успеха с небольшим преимуществом.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.