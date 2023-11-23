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    Возьмет ли «Сакраменто» реванш у соперника?

    «Нью-Орлеан» — «Сакраменто». Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 23 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Сакраменто»
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    «Сакраменто»
    Нью-Орлеан. «Смузи Кинг Центр». Дата — 23 ноября. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 23 Ноября 2023 года

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» — это тот клуб, которому удалось прервать выигрышную серию «Сакраменто», которая состояла из шести игр. Клуб из Луизианы переиграл калифорнийцев со счетом 129:93.

    В разгромной победе команды результативностью отметился форвард Брэндон Ингрэм, которому удалось набрать 31 очко, сделать 4 подбора и отдать 3 передачи.

    В последних пяти матчах «пеликаны» также добились побед над «Денвером» (115:110) и «Далласом» (131:110), но проиграли «Миннесоте» (120:121) и «Далласу» (124:136).

    Все прогнозы на НБА

    В Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает 9 место, одержав 7 побед и потерпев 7 поражений.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» допустил осечку в поединке против «Нью-Орлеан» (93:129), тем самым у команды прервалась победная серия из шести матчей.

    Ранее «Кингз» выиграли у «Далласа» (129:113), «Сан-Антонио» (129:120), «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:110), «Кливленда» (132:120), «Оклахомы» (105:98) и «Портленда» (121:118).

    В турнирной таблице в Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает 5 место, одержав 8 побед и потерпев 5 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Нью-Орлеан» — 2.15, победа «Сакраменто» — 1.81.

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    Прогноз: Оба клуба сейчас на ходу, однако баскетболисты «Сакраменто» находятся выше в турнирной таблице. Калифорнийцы хоть и проиграли «Нью-Орлеану» в первой игре противостояния, все же способны взять реванш у соперника. Ставим на победу
    «Сакраменто».

    Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 1.81.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Нью-Орлеан» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Сакраменто» реванш у соперника?
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