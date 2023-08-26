В группе С предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Иордании и Греции. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 26 августа, начало — в 11:45 мск. Иордания — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иордания

Сборная Иордании три раза играла в финальной части чемпионата мира. Команда не является ведущей и фаворитом первенства планеты тоже. Лучшего результата на баскетбольном мундиале иорданцы добились 13 лет назад. В 2010-м сборная Иордании заняла 23 место.

В азиатской квалификации Иордания смогла занять второе место в своей группе и в итоге завоевать путевку на чемпионат мира. Участник ЧМ пропустил вперед лишь команду Ливана, но опередив в турнирной таблице сборные Новой Зеландии и Саудовской Аравии.

Перед стартом чемпионата мира Иордания провела 12 товарищеских встреч: 5 побед и 7 поражений.

В рейтинге ФИБА сборная Иордании занимает 34 место.

Греция

Сборная Греции вошла в топ-3 группы I европейской квалификации. Третье место позволило грекам пробиться на чемпионат мира вместе с сербами и латвийцами.

Греческая команда — часто входит в состав сильнейших сборных планеты. Это будет 9-е участие коллектива. Греция может занести себе в актив выступление на ЧМ в 2006-м, когда завоевала титул вице-чемпиона мира.

Все прогнозы на баскетбол

В летнее межсезонье сборная Греции провела 6 товарищеских матчей: 2 победы и 4 проигрыша. Дважды выиграли у сборной Словении Луки Дончича (98:91 и 88:77). Проиграли Германии (71:84), США (86:108), Италии (70:74) и Сербии (64:71).

В рейтинге ФИБА сборная Грузии занимает 9 место.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу гостей: победа Иордании — 11.70, победа Греции — 1.01.

Прогноз: Сборная Греции — явный фаворит пары, во-первых команда находится в рейтинге ФИБА гораздо выше, чем Иордания. Во-вторых в составе греческой команды есть лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который может принести пользу в итоговой победе Греции.

Ставка: Фора Греции (-23) с коэффициентом 1.93.

Альтернативный прогноз: А еще можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 160.5 с коэффициентом 2.08.