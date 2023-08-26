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    Адетокунбо сыграет ключевую роль в первом матче ЧМ?

    Иордания — Греция. Ставка (к. 1.93) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 26 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Греции
    Прогноз и ставки на Иордания — Греция
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    Яннис Адетокунбо, лидер сборной Греции и «Милуоки»
    В группе С предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Иордании и Греции. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 26 августа, начало — в 11:45 мск. Иордания — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа C 26 Августа 2023 года
    Иордания
  • Амман
    •  Иордания 11:45 Греция Греция
  • Афины
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    Иордания

    Сборная Иордании три раза играла в финальной части чемпионата мира. Команда не является ведущей и фаворитом первенства планеты тоже. Лучшего результата на баскетбольном мундиале иорданцы добились 13 лет назад. В 2010-м сборная Иордании заняла 23 место.

    В азиатской квалификации Иордания смогла занять второе место в своей группе и в итоге завоевать путевку на чемпионат мира. Участник ЧМ пропустил вперед лишь команду Ливана, но опередив в турнирной таблице сборные Новой Зеландии и Саудовской Аравии.

    Перед стартом чемпионата мира Иордания провела 12 товарищеских встреч: 5 побед и 7 поражений.

    В рейтинге ФИБА сборная Иордании занимает 34 место.

    Греция

    Сборная Греции вошла в топ-3 группы I европейской квалификации. Третье место позволило грекам пробиться на чемпионат мира вместе с сербами и латвийцами.

    Греческая команда — часто входит в состав сильнейших сборных планеты. Это будет 9-е участие коллектива. Греция может занести себе в актив выступление на ЧМ в 2006-м, когда завоевала титул вице-чемпиона мира.

    Все прогнозы на баскетбол

    В летнее межсезонье сборная Греции провела 6 товарищеских матчей: 2 победы и 4 проигрыша. Дважды выиграли у сборной Словении Луки Дончича (98:91 и 88:77). Проиграли Германии (71:84), США (86:108), Италии (70:74) и Сербии (64:71).

    В рейтинге ФИБА сборная Грузии занимает 9 место.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу гостей: победа Иордании — 11.70, победа Греции — 1.01.

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    Прогноз: Сборная Греции — явный фаворит пары, во-первых команда находится в рейтинге ФИБА гораздо выше, чем Иордания. Во-вторых в составе греческой команды есть лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который может принести пользу в итоговой победе Греции.

    Ставка: Фора Греции (-23) с коэффициентом 1.93.

    Альтернативный прогноз: А еще можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 160.5 с коэффициентом 2.08.

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    Иордания — Греция: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Адетокунбо сыграет ключевую роль в первом матче ЧМ?
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