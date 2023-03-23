Иллинойс. Чикаго. Стадион «Юнайтед Центр». Дата — 23 марта. Время — 03:00 по мск. «Чикаго» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Выигрышная серия «Чикаго» увеличилась до трёх матчей, иллинойсцы обыграли «Миннесоту» (139:131), «Майами» (113:99) и «Филадельфию» (109:105). Поединок с «76-ми» удалось выиграть лишь в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (91:91).

Зак Лавин сыграл решающую роль в матче, набрав 27 очков, отдав семь передач и совершив два подбора. В последний раз «Чикаго» проигрывал 16 марта, уступив «Сакраменто» (114:117).

В предстоящей игре «Чикаго» не сможет рассчитывать на Лонзо Болла, защитник получил травму колена. Под вопросом участие Алекса Карузо, у баскетболиста травма ноги, которую он получил в матче с «Майами».

В Восточной конференции «Чикаго» занимает 10 место при 34 победах и 37 поражениях.

«Филадельфия»

Победная серия «Филадельфии» из восьми матчей — всё. Команда в домашнем поединке уступила «Чикаго» (105:109). Проиграли в овертайме. Лучшего показателя в игре добился лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 16 подборов.

В победную серию «Филадельфии» входили матчи против лидера Восточной конференции «Милуоки» (133:130), а ёще с «Индианой» (147:143 и 141:121), «Миннесотой» (117:94), «Шарлотт» (121:82), «Кливлендом» (118:109), «Вашингтоном» (112:93) и «Портлендом» (120:119).

В лазарете команды Пи Джей Такер, у баскетболиста травма лодыжки. Повреждение форвард получил в поединке с «Шарлотт». Игрок уже пропустил два матча с «Индианой» и «Чикаго».

«Филадельфия» входит в топ-3 Восточной конференции при 48 победах и 23 поражениях. Отставание от «Бостона» составляет две победы, к тому же у «76-х» есть две игры в запасе.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Чикаго» — 2.44, победа «Филадельфии» — 1.65.

Прогноз: «Филадельфия» намерена взять реванш у соперника. Получится ли? Узнаем скоро. Выбрать сторону победителя мы не рискнём. Есть большая вероятность, что разрыв в счёте будет небольшим.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

Альтернативный прогноз: Соперники вряд ли устроят результативный баскетбол. Команды будут осторожничать, как это было и в прошлой дуэли.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 219.5 с коэффициентом 2.15.