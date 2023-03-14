Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 14 марта. Время — 03:00 по мск. «Хьюстон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

Третье поражение в трёх матчах — результат последних матчей с участием «Хьюстона». Коллектив проиграл «Чикаго» (111:119), «Индиане» (125:134) и «Бруклину» (96:118). До этого у команды были два победы над «Сан-Антонио» (142:110 и 122:110).

В составе команды сейчас нет травмированных и заболевших игроков, впереди игры против одного из лидеров Восточной конференции.

«Хьюстон» — последний клуб Западной конференции. За 67 матчах команда одержала 15 побед и потерпела 52 поражения.

«Бостон»

«Бостон» вернулся на победные рельсы, команда одержал победу во втором матче подряд. После успешной игры над «Портлендом» (115:93), последовала виктория над «Атлантой» (134:125).

В матче с «Портлендом» в составе «кельтов» отличился лидер Джейсон Тейтум, оформивший 30 очков, 7 подборов и 2 передачи. А в поединке с «Атлантой» Тейтум оформил дабл-дабл из 34 очков и 15 подборов.

У «Бостона» была череда неудачных встреч от «Кливленда» (114:118), «Нью-Йорка» (129:131) и «Бруклина» (105:115).

В составе команды три травмированных баскетболисты, не смогут помочь «Бостону» Роберт Уильямс (травма подколенного сухожилия), Данило Галлинари (травма колена) и Пэйтон Притчард (травма пятки).

«Бостон» продолжает удерживать второе место в Восточной конференции. В 68 матчах «бостонские кельты» выиграли 47 матчей и проиграли 21 встречу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Хьюстона» — 8.70, победа «Бостона» — 1.11.

Прогноз: «Бостон» — фаворит пары. В этой встрече ожидается разгромная победа вице-чемпиона НБА.

Ставка: Победа «Бостона» в 10-13 очков с коэффициентом 5.50.

Альтернативный прогноз: Игра получится результативной. Соперники наберут свыше 230 очков.

Альтернативная ставка: Точное количество очков: 239 и более с коэффициентом 2.80.