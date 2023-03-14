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    «Бостон» уничтожит соперника?

    «Хьюстон» — «Бостон». Прогноз (к. 5.50), ставка на матч регулярного сезона НБА, 14 марта 2023 года

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    Баскетбол. НБА 14 Марта 2023 года

    «Хьюстон»

    Третье поражение в трёх матчах — результат последних матчей с участием «Хьюстона». Коллектив проиграл «Чикаго» (111:119), «Индиане» (125:134) и «Бруклину» (96:118). До этого у команды были два победы над «Сан-Антонио» (142:110 и 122:110).

    В составе команды сейчас нет травмированных и заболевших игроков, впереди игры против одного из лидеров Восточной конференции.

    «Хьюстон» — последний клуб Западной конференции. За 67 матчах команда одержала 15 побед и потерпела 52 поражения.

    «Бостон»

    «Бостон» вернулся на победные рельсы, команда одержал победу во втором матче подряд. После успешной игры над «Портлендом» (115:93), последовала виктория над «Атлантой» (134:125).

    В матче с «Портлендом» в составе «кельтов» отличился лидер Джейсон Тейтум, оформивший 30 очков, 7 подборов и 2 передачи. А в поединке с «Атлантой» Тейтум оформил дабл-дабл из 34 очков и 15 подборов.

    У «Бостона» была череда неудачных встреч от «Кливленда» (114:118), «Нью-Йорка» (129:131) и «Бруклина» (105:115).

    В составе команды три травмированных баскетболисты, не смогут помочь «Бостону» Роберт Уильямс (травма подколенного сухожилия), Данило Галлинари (травма колена) и Пэйтон Притчард (травма пятки).

    «Бостон» продолжает удерживать второе место в Восточной конференции. В 68 матчах «бостонские кельты» выиграли 47 матчей и проиграли 21 встречу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Хьюстона» — 8.70, победа «Бостона» — 1.11.

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    Прогноз: «Бостон» — фаворит пары. В этой встрече ожидается разгромная победа вице-чемпиона НБА.

    Ставка: Победа «Бостона» в 10-13 очков с коэффициентом 5.50.

    Альтернативный прогноз: Игра получится результативной. Соперники наберут свыше 230 очков.

    Альтернативная ставка: Точное количество очков: 239 и более с коэффициентом 2.80.

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    «Хьюстон» — «Бостон»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 14.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» уничтожит соперника?
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