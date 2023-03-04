Оклахома. Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 4 марта. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

«Оклахома» потерпела пятое поражение кряду, после двух неудачных встреч в гостях, последовали ещё три, которые «громобойцы» проиграли на своей арене «Пэйком Центр».

Так «Оклахома» позволила обыграть себя «Юте» (119:120), «Финиксу» (115:124), «Сакраменто» (115:124 и 117:123). В последней игре команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:123).

Команде явно не хватает её лидера Шэй Гилджес-Александера. Защитник получил травму лодыжки в матче против «Юты». На площадке игрок провёл 40 минут игрового времени. Из-за повреждения Гилджес-Александер пропустил матчи с «Сакраменто», «Финиксом» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Баскетболисты Марка Дэйгнолта занимают 13 место в Западной конференции при 28 победах и 34 поражениях.

«Юта»

У «Юты» дела обстоят лучше, чем у «Оклахомы». Команда находится в зоне плей-ин. Хотя за 10 место идёт заочная битва с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Юта» опережает конкурента на одну победу.

В минувшем туре «Юта» умудрилась проиграть главному неудачнику последнего месяца — «Сан-Антонио» (94:102). Таким образом техасский клуб прервал чёрную полосу из 16 матчей.

До этого «Юта» смогла обыграть «Сан-Антонио» (118:102) и «Оклахому» (120:119). У «Юты» отрицательны баланс побед и поражений. Команда выиграла 31 встречу и проиграла на одну игру больше. В Западной конференции «джазмены» занимают 10 место.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.83, победа «Юты» — 2.03.

Прогноз: «Юта» скорее всего добьется успеха в предстоящем матче, так как без своего ключевого игрока «Оклахоме» сложно будет одержать победу над соперником.

Ставка: Победа «Юты» с коэффициентом 2.03.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 232 с коэффициентом 2.03.