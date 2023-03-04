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    «Юта» увезёт победу из Оклахомы?

    «Оклахома» — «Юта». Прогноз (к. 2.03), ставка на матч регулярного сезона НБА, 4 марта 2023 года

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    Оклахома. Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 4 марта. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оклахома»

    «Оклахома» потерпела пятое поражение кряду, после двух неудачных встреч в гостях, последовали ещё три, которые «громобойцы» проиграли на своей арене «Пэйком Центр».

    Так «Оклахома» позволила обыграть себя «Юте» (119:120), «Финиксу» (115:124), «Сакраменто» (115:124 и 117:123). В последней игре команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:123).

    Команде явно не хватает её лидера Шэй Гилджес-Александера. Защитник получил травму лодыжки в матче против «Юты». На площадке игрок провёл 40 минут игрового времени. Из-за повреждения Гилджес-Александер пропустил матчи с «Сакраменто», «Финиксом» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

    Баскетболисты Марка Дэйгнолта занимают 13 место в Западной конференции при 28 победах и 34 поражениях.

    «Юта»

    У «Юты» дела обстоят лучше, чем у «Оклахомы». Команда находится в зоне плей-ин. Хотя за 10 место идёт заочная битва с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Юта» опережает конкурента на одну победу.

    В минувшем туре «Юта» умудрилась проиграть главному неудачнику последнего месяца — «Сан-Антонио» (94:102). Таким образом техасский клуб прервал чёрную полосу из 16 матчей.

    До этого «Юта» смогла обыграть «Сан-Антонио» (118:102) и «Оклахому» (120:119). У «Юты» отрицательны баланс побед и поражений. Команда выиграла 31 встречу и проиграла на одну игру больше. В Западной конференции «джазмены» занимают 10 место.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.83, победа «Юты» — 2.03.

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    Прогноз: «Юта» скорее всего добьется успеха в предстоящем матче, так как без своего ключевого игрока «Оклахоме» сложно будет одержать победу над соперником.

    Ставка: Победа «Юты» с коэффициентом 2.03.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 232 с коэффициентом 2.03.

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    «Оклахома» — «Юта»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Юта» увезёт победу из Оклахомы?
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