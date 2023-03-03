«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» выиграл три последних матча и это все без Карри в составе. Керр может творить удивительные вещи. Но в матче против мощных «Клипперс» его магия вряд ил сработает.
В последнем победном матче против «Портленда» лучшим снайпером стал Джордан Пул, который оформил в кольцо соперника 29 очков. У Клэя Томпсона 23 набранных балла.
На данный момент «Голден Стэйт» находится на пятом месте в своей конференции, имея на две победы больше, чем поражений, и располагается на одну строчку выше, чем «парусники». В предстоящем поединке будет тяжело победить без Карри.
«Лос-Анджелес Клипперс»
«Лос-Анджелес Клипперс» проиграли три последних матча и находятся не в лучшем расположении духа. В последнем матче было неожиданное поражение от «Миннесоты» (101:108).
Джордж и Леонард в последнем проигранном матче оформили 48 очков на двоих, но это не принесло никакого профита калифорнийскому клубу.
На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» на шестом месте в своей конференции с 33 победами и 31 поражением. В игре против «Голден Стэйт» гостям вполне реально побороться за победу, однако в трех последних поединках между этими соперниками дважды выигрывала команда из Окленда.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 2.49, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.63.
Прогноз: Хозяева на хорошем ходу, но гости реабилитируются за три поражения подряд.
Альтернативный прогноз: В этой игре нас будет ждать много очков с обеих сторон.
Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 2.32.
Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.94.