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    Гости прервут проигрышную серию?

    «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 03 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 03 марта. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» выиграл три последних матча и это все без Карри в составе. Керр может творить удивительные вещи. Но в матче против мощных «Клипперс» его магия вряд ил сработает.

    В последнем победном матче против «Портленда» лучшим снайпером стал Джордан Пул, который оформил в кольцо соперника 29 очков. У Клэя Томпсона 23 набранных балла.

    На данный момент «Голден Стэйт» находится на пятом месте в своей конференции, имея на две победы больше, чем поражений, и располагается на одну строчку выше, чем «парусники». В предстоящем поединке будет тяжело победить без Карри.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» проиграли три последних матча и находятся не в лучшем расположении духа. В последнем матче было неожиданное поражение от «Миннесоты» (101:108).

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    Джордж и Леонард в последнем проигранном матче оформили 48 очков на двоих, но это не принесло никакого профита калифорнийскому клубу.

    На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» на шестом месте в своей конференции с 33 победами и 31 поражением. В игре против «Голден Стэйт» гостям вполне реально побороться за победу, однако в трех последних поединках между этими соперниками дважды выигрывала команда из Окленда.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 2.49, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.63.

    Прогноз: Хозяева на хорошем ходу, но гости реабилитируются за три поражения подряд.

    Альтернативный прогноз: В этой игре нас будет ждать много очков с обеих сторон.

    Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 2.32.

    Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.94.

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    «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.94), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости прервут проигрышную серию?
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