Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 03 марта. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» выиграл три последних матча и это все без Карри в составе. Керр может творить удивительные вещи. Но в матче против мощных «Клипперс» его магия вряд ил сработает.

В последнем победном матче против «Портленда» лучшим снайпером стал Джордан Пул, который оформил в кольцо соперника 29 очков. У Клэя Томпсона 23 набранных балла.

На данный момент «Голден Стэйт» находится на пятом месте в своей конференции, имея на две победы больше, чем поражений, и располагается на одну строчку выше, чем «парусники». В предстоящем поединке будет тяжело победить без Карри.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» проиграли три последних матча и находятся не в лучшем расположении духа. В последнем матче было неожиданное поражение от «Миннесоты» (101:108).

Джордж и Леонард в последнем проигранном матче оформили 48 очков на двоих, но это не принесло никакого профита калифорнийскому клубу.

На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» на шестом месте в своей конференции с 33 победами и 31 поражением. В игре против «Голден Стэйт» гостям вполне реально побороться за победу, однако в трех последних поединках между этими соперниками дважды выигрывала команда из Окленда.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 2.49, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.63.

Прогноз: Хозяева на хорошем ходу, но гости реабилитируются за три поражения подряд.

Альтернативный прогноз: В этой игре нас будет ждать много очков с обеих сторон.

Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 2.32.

Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.94.