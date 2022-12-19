Индианаполис. Арена «Гейнбридж-филдхаус». Дата — 19 декабря. Время — 01:00 по мск. «Индиана» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

«Индиана» проиграла последнюю встречу в регулярке. В гостях уступила «Кливленду» (112:118). В этой встрече лучшую игру показал Беннедикт Матюрен. Баскетболист забросил в кольцо соперника 22 очка, сделал 2 передачи и совершил 3 подбора.

До этого команда одержала победу над действующим чемпионом «Голден Стэйт» (125:119). В последних пяти встречах «иноходцы» одержали всего две победы.

Идет на поправку травмированный Крис Дуарте (травма лодыжки). Участие баскетболиста в матче с «Нью-Йорк» — под вопросом. В лазарете остались Браун (травма ноги) и Тайс (травма колена).

«Индиана» опустилась на 8 место в свой конференции. В 30 матчах «иноходцы» одержали 15 побед и потерепели 15 поражений.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» находится повыше в турнирке. Команда закрепилась на 6 месте при 16 победах и 13 поражениях.

У «никсов» продолжается выигрышная серия. Она составляет уже 6 матчей. «Сакраменто» (112:99), «Шарлотт» (121:102), «Атланта» (113:89), «Кливленд» (92:81).

К списку обыгранных соперников добавился и «Чикаго». Оппонентов из «Иллинойса», баскетболисты «Нью-Йорка» переиграли дважды (128:120 и 114:91). Обе встречи прошли в гостях.

В предстоящем матче «Нью-Йорку» не сможет помочь Оби Топпин. Форвард получли травму колена в игре против «Атланты». Топпин пропустит пятую встречу с участием своей команды.

Прогноз и ставка

Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары: победа «Индиана» — 2.04, победа «Нью-Йорк» — 2.03.

Прогноз: Равные по силе соперники. Выбор сложный. Мы рискнем в пользу «Нью-Йорка». Во-первых команда сейчас на ходу и выдает невероятную победную серию. Во-вторых у «Индианы» сейчас наблюдается игровой спад. Это можно заметить по по последним результатам «иноходцев».

Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.03.

Альтернативный прогноз: А можно перестраховать себя и сыграть на тотале. Есть вероятность, что соперники проведут результативную игру.

Альтернативная ставка: Тотал больша 235.5 с коэффициентом 2.27.