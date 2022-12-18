Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 18 декабря. Время — 23:00 по мск. «Бостон» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» снова потерпел поражение. Уже третья неудачная игра за последние пять матчей . На этот раз «кельты» уступили «Орландо» (109:117). Да, проиграли. Но лидер «Бостона» Джейсон Тейтум забросил в кольцо соперника 31 очко и стал лучшим игроком матча.

До этого «Бостон» смог в гостях переиграть «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:118). Победу добыли в дополнительное время. До овертайма счте был равный (110:110).

Вернёмся к спаду команды. «Селтикс» также уступил «Голден Стэйт» (107:123) и «Лос-Анджелес Клипперс» (93:113).

В предстоящей встрече по личным причинам не сможет принять участие Джейсон Тейтум, а также травмированный игрок Данило Галлинари.

В последнее время «Бостон» много проигрывает, но команда ещё держится в лидерах Восточной конференции. В 30 матчах одержано 22 победы. Проиграно лишь 8 встреч.

«Орландо»

Пять побед подряд. Такую серию выдает «Орландо». Сначала обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» (116:111). А затем дважды переиграли «Торонто» (113:109 и 111:99). После — последовала победная встреча с «Атлантой» (135:124).

И вот новый успех «магов». «Орландо» сокрушило лидера своей конференции «Бостон» (117:109). Весомый вклад в победу внёс Франц Вагнер — 25 очков.

К слову, «Орландо» — домашняя команда. На своей арене коллектив добился 8 побед. А вот успех против «кельтов» стал вторым на выезде.

Еще недавно команда барахталась на последнем месте в свое конференции. Теперь «Орландо» уверенной закрпилось на 13-й строчке при 10 победах и 20 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бостон» — 1.23, победа «Орландо» 5.40.

Прогноз: «Орландо» — сейчас в форме, команда поймала победную волну и может повторить успех в матче с «Бостоном».

Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 5.40.

Альтернативный прогноз: А можно подстраховаться и сыграть на форе в пользу «магов».

Альтернативная ставка: Фора «Орландо» (+7.5) с коэффициентом 2.40.