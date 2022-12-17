Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 17 декабря. Время — 03:30 по мск. «Бостон» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» продолжает уверенно лидировать в своей конференции. Да, у команды был небольшой спад. Были поражения от «Голден Стэйт» (107:123) и «Лос-Анджелес Клипперс» (93:113).

Но эти исходы не помешали команде сохранить лидерство на Востоке. Команда проиграла всего 7 матчей. А это меньше чем у преследователей «Милуоки» и «Кливленда».

«Бостон» провел в регулярке 29 матчей и выиграл 22 игры. В последней встрече «кельты» обыграли в гостях «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:118). Победу добыли в дополнительное время. До овертайма счте был равный (110:110).

Джейсон Тейтум — главная мощь «Бостон». Лидер «Селтикса» набрал 44 очка. До дабл-дабла не хватило одного подбора.

«Орландо»

«Орландо» продолжает удивлять победными результатами. Четвёртый матч завершается со знаком плюс для команды. Сначала обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» (116:111). А затем дважды переиграли «Торонто» (113:109 и 111:99).

И вот новый успех команды. Домашнюю серию завершили победой над «Атлантой» (135:124).

В этом поединке в составе «Орландо» стоит отметить результативную игру Франц Вагнера — 24 очка.

«Магов» можно назвать домашней командой. На арене «Эмвей-центр» одеражала 8 побед. А всего «Орландо» одержало 9 побед. В пассиве — 20 поражений.

Четвертая победа кряду закрепила «Орландо» на 13 месте Вочсточной конференции.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бостон» — 1.11, победа «Орландо» 9.00.

Прогноз: В том что «Бостон» одержит победу — нет сомнений. Так как команда играет дома, а «Орландо» чисто домашняя команда. Можно поставить на гостей лишь на форе.

Ставка: Фора «Орландо» (+12.5) с коэффициентом 2.02.

Альтернативный прогноз: Можно предположить, что обе команды сыграют результативно.

Альтернативная ставка: Тотал больше 236.5 с коэффициентом 2.83.