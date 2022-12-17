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    «Маги» не проиграют крупно?

    «Бостон» — «Орландо». Прогноз (к. 2.02), ставка на матч регулярки НБА, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Орландо»
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    Коул Энтони, разыгрывающий защитник «Орландо»
    Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 17 декабря. Время — 03:30 по мск. «Бостон» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Декабря 2022 года

    «Бостон»

    «Бостон» продолжает уверенно лидировать в своей конференции. Да, у команды был небольшой спад. Были поражения от «Голден Стэйт» (107:123) и «Лос-Анджелес Клипперс» (93:113).

    Но эти исходы не помешали команде сохранить лидерство на Востоке. Команда проиграла всего 7 матчей. А это меньше чем у преследователей «Милуоки» и «Кливленда».

    «Бостон» провел в регулярке 29 матчей и выиграл 22 игры. В последней встрече «кельты» обыграли в гостях «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:118). Победу добыли в дополнительное время. До овертайма счте был равный (110:110).

    Джейсон Тейтум — главная мощь «Бостон». Лидер «Селтикса» набрал 44 очка. До дабл-дабла не хватило одного подбора.

    «Орландо»

    «Орландо» продолжает удивлять победными результатами. Четвёртый матч завершается со знаком плюс для команды. Сначала обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» (116:111). А затем дважды переиграли «Торонто» (113:109 и 111:99).

    И вот новый успех команды. Домашнюю серию завершили победой над «Атлантой» (135:124).

    В этом поединке в составе «Орландо» стоит отметить результативную игру Франц Вагнера — 24 очка.

    «Магов» можно назвать домашней командой. На арене «Эмвей-центр» одеражала 8 побед. А всего «Орландо» одержало 9 побед. В пассиве — 20 поражений.

    Четвертая победа кряду закрепила «Орландо» на 13 месте Вочсточной конференции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бостон» — 1.11, победа «Орландо» 9.00.

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    Прогноз: В том что «Бостон» одержит победу — нет сомнений. Так как команда играет дома, а «Орландо» чисто домашняя команда. Можно поставить на гостей лишь на форе.

    Ставка: Фора «Орландо» (+12.5) с коэффициентом 2.02.

    Альтернативный прогноз: Можно предположить, что обе команды сыграют результативно.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 236.5 с коэффициентом 2.83.

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    «Бостон» — «Орландо»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Маги» не проиграют крупно?
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