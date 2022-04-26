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    «Даллас Маверикс» — «Юта Джаз». Прогноз (к.2.40), ставка на матч плей-офф НБA, 26 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас Маверикс» — «Юта Джаз»
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    «Маверикс» — «Юта»
    Техас. Даллас. Плей-офф первого раунда возвращается на арену «Американ Эйрлайнс-центр». Игра состоится 26 апреля и начнется в 04:30 по мск. «Даллас Маверикс» — «Юта Джаз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 26 Апреля 2022 года
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    «Даллас Маверикс»

    «Маверикс» — упустил преимущество в противостоянии с «музыкантами». Минимальное поражение в одно очко (99:100) восстановило равновесие в серии (2:2).

    У «ковбоев» самым результативным стал словенский разыгрывающий Лука Дончич. Он оформил дабл-дабл: 30 очков и 10 подборов.

    Интересный момент. В стартовых поединках серии «Далласу» пришлось догонять «джазменов», а затем дали возможность «Юте» сравнять счёт.

    «Юта Джаз»

    «Юта» — даёт бой сопернику. В составе «музыкантов» лучший КПД показал защитник Джордан Кларксон. Баскетболист набрал 25 очков. Плюс дабл-дабл от французского центрового Руди Гобера: 17 очков и 15 подборов.

    Командам играть еще минимум два матча. Кто одержит победу в пятом поединке, сделает серьёзный шаг на встречу четвертьфинала НБА.

    «Юта Джаз» или «Даллас Маверикс»? Победителя в противостоянии предсказать сложно. Счастливчик в 1/4 встретится с лучшим клубом пары «Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс».

    Прогноз и ставка

    Хозяева добьются успеха, так считают букмекеры: победа «Даллас Маверикс» — 1.68, победа «Юта Джаз» — 2.40.

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    Прогноз: Абсолютно равные по силе команды. Соперники чередуют победы. После успеха в четвёртом поединке, «Юта» может поймать кураж. Но у «Далласа» есть преимущество домашней площадки. Сложный выбор с точки зрения прогноза.

    «Музыканты» или «ковбои»? Наша ставка — победа «Юта Джаз» за 2.40

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    «Даллас Маверикс» — «Юта Джаз»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Перевесить чашу весов
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