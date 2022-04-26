Техас. Даллас. Плей-офф первого раунда возвращается на арену «Американ Эйрлайнс-центр». Игра состоится 26 апреля и начнется в 04:30 по мск. «Даллас Маверикс» — «Юта Джаз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас Маверикс»

«Маверикс» — упустил преимущество в противостоянии с «музыкантами». Минимальное поражение в одно очко (99:100) восстановило равновесие в серии (2:2).

У «ковбоев» самым результативным стал словенский разыгрывающий Лука Дончич. Он оформил дабл-дабл: 30 очков и 10 подборов.

Интересный момент. В стартовых поединках серии «Далласу» пришлось догонять «джазменов», а затем дали возможность «Юте» сравнять счёт.

«Юта Джаз»

«Юта» — даёт бой сопернику. В составе «музыкантов» лучший КПД показал защитник Джордан Кларксон. Баскетболист набрал 25 очков. Плюс дабл-дабл от французского центрового Руди Гобера: 17 очков и 15 подборов.

Командам играть еще минимум два матча. Кто одержит победу в пятом поединке, сделает серьёзный шаг на встречу четвертьфинала НБА.

«Юта Джаз» или «Даллас Маверикс»? Победителя в противостоянии предсказать сложно. Счастливчик в 1/4 встретится с лучшим клубом пары «Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс».

Прогноз и ставка

Хозяева добьются успеха, так считают букмекеры: победа «Даллас Маверикс» — 1.68, победа «Юта Джаз» — 2.40.

Прогноз: Абсолютно равные по силе команды. Соперники чередуют победы. После успеха в четвёртом поединке, «Юта» может поймать кураж. Но у «Далласа» есть преимущество домашней площадки. Сложный выбор с точки зрения прогноза.

«Музыканты» или «ковбои»? Наша ставка — победа «Юта Джаз» за 2.40