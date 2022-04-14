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    «Атланта» — «Шарлотт». Прогноз (к. 2.67), ставка на матч NBA, 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Шарлотт»
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    «Атланта Хокс»
    «Атланта Хокс» примет «Шарлотт Хорнетс»: игра пройдет на «Филипс-арена» 14 апреля. Поединок начнется в 02:00 — время мск. «Атланта» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта Хокс»

    «Атланта Хокс» — финишировала на 9-м месте в Восточной конференции. За время регулярки «ястребы» добились 43 побед и в 39 случаях уступили.

    В последней игре регулярного чемпионата команда «Хокс» победила «Рокетс» (130:114). Этот успех помог баскетболистам из Атланты вырвать 9 место у «Шарлотт Хорнетс». А вместе с ним и преимущество в виде домашней площадки.

    «Шарлотт Хорнетс»

    «Шарлотт Хорнетс» — 10 команда конференции. Хотя результат такой же, как у «Атланты»: 43 победы и 39 поражений. Уступили лишь по дополнительным показателям.

    Команда из Северной Каролины набрал ход в последнее время. В последних матчах «Хорнетс» одолел «Вашингтон» (124:108), «Чикаго Буллз» (133:117) и «Орландо» (128:101). Причем три победы кряду.

    Прогноз и ставка

    Победа «Атланта Хокс» — 1.556, победа «Шарлотт Хорнетс» — 2.678. Это котировки букмекеров на этот матч. Преимущество в пользу хозяев.

    Перевес в коэффициентах в пользу «Хокс» можно объяснить тем, что «ястребы» играют в родных стенах. Но если глянуть на статистику, то можно обратить внимание на абсолютно равную игру соперников. Да и в регулярке команды сыграли между собой четырежды и обменялись победами.

    «Хокс» одержал победы со счетом (113:91) и (115:105). А «Хорнетс» добился успеха с результатом (116:106) и (130:127).

    Наше мнение — очень сложный выбор. Однако рискнем. Ставка на победу «Шарлотт Хорнетс» за 2.678.

    Победитель пары «Хокс» (9 место) vs «Хорнетс» (10 место) пройдет в следующий раунд плей-ин. Там счастливчик встретится с неудачником пары «Бруклин Нетс» (7 место) vs «Кливленд Кавальерс» (8 место). Ну а дальше плей-офф НБА.

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    «Атланта» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Без права на ошибку
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