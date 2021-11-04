В четверг, 4 ноября, «Бруклин» примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин», будучи одним из претендентов на титул, начал новый сезон довольно вяло — четыре победы и три поражения.

Однако накануне «Нетс» одержали вторую победу подряд, обыграв «Детройт» (117:91), продемонстрировав признаки оживления.

Подопечные Стива Нэша блестяще сыграли в атаке, реализовав 65,3 процента бросков. Они также значительно превзошли соперника по подборам — 41 против 22.

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Кевин Дюрант набрал 23 очка за 27 минут, прежде чем был удален в середине третьей четверти, тогда как Джеймс Харден оформил трипл-дабл — 18 очков, 12 передач и 10 подборов.

За «Бруклин» по разным причинам пока не могут играть Кайри Ирвинг и Николас Клэкстон.

«Атланта»

«Атланта» имеет на своем счету такое же количество побед и поражений, что и «Бруклин», с той лишь разницей, что недавней победой над «Вашингтоном» (118:111), она прервала серию из двух неудач подряд.

Одной из причин успеха «Хоукс» стала реализация штрафных бросков — 29 из 29. Также они превзошли оппонента по подборам — 47 против 36.

Сразу шесть игроков «Атланты» набрали 10 или больше очков, а самым результативным стал Трэй Янг, в активе которого 26 очков и 6 передач.

Небольшие повреждения имеют Янг, Джон Коллинз и Богдан Богданович, так что их выход на паркет остается под вопросом.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.42, победа «Атланты» — 2.75.

В последнее время «Нетс» выглядят намного лучше, чем «Хоукс», у которых, к тому же, наметились кадровые проблемы.

Да, «Бруклину» все еще не хватает Кайри Ирвинга, но Джеймс Харден и Ламаркус Олдридж только набирают обороны, поэтому «Атланте» придется несладко.

Учитывая статус игры, которую покажут по национальному телевидению, ожидаем, что «Нетс» не допустят недооценки соперника. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -5,5» за 1.87.

Когда мы говорим о Янге, Дюранте и Хардене, то подразумеваем высокую результативность, но не в этом сезоне, потому что средний тотал «Атланты» и соперников составляет 214,5 очка, а «Бруклина» и соперников — 209,2 очка. Исходя из этого, еще один вариант — «тотал меньше 219,5» за 1.87.