В субботу, 25 марта, «Даллас» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Даллас» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 23 победы и 19 поражений.

Первая половина сезона оказалась неутешительной для «Маверикс», но в десяти последних матчах они одержали семь побед и вернулись в борьбу за плей-офф.

Накануне подопечные Рика Карлайла обыграли «Миннесоту» (128:108) благодаря 29 очкам Кристапса Порзингиса. Лука Дончич отметился 15 баллами, 4 подборами и 4 передачами.

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После травм у «Далласа» восстанавливаются Уилли Коли-Стайн и Тайрелл Терри.

«Индиана»

«Индиана» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 20 победами и 23 поражениями.

«Пэйсерс» в нынешнем регулярном чемпионате пережили спад из-за череды травм. Впрочем, в четырех последних матчах они одержали три победы и пока еще не сказали своего последнего слова.

В своей предыдущей встрече команда Нэйта Бьоркгрена обыграла «Детройт» (116:111). Лучшим у победителей стал Карис Леверт, записавший себе в актив 28 очков, 6 подборов и 4 передачи, Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 14 баллов и 11 подборов.

У «Индианы» травму залечивает Ти Джей Уоррен, который должен вернуться в строй к 11 апреля.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.58, победа «Индианы» — 2.65.

Подопечные Рика Карлайла постепенно находят тот ритм, который был у них в прошлогоднем плей-офф. С начала февраля они потерпели всего пять поражений.

«Маверикс» очень важно выиграть именно предстоящую встречу, поскольку скоро их ожидает выездная серия из пяти матчей.

Конечно, «Индиана» победила в трех из четырех последних встреч, но до этого она очень часто проигрывала. У «Пэйсерс» есть пара отличных баскетболистов, но глубина и оборона не соответствуют высокому уровню. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -4,5» за 1.85.

Еще один вариант — «тотал больше 224,5» за 1.70. «Маверикс» сейчас играют результативно, так что ждем феерии в атаке.