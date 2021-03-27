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    Выиграет ли «Даллас» у «Индианы»?

    «Даллас» — «Индиана». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 27 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Индиана»
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    Кристапс Порзингис
    В субботу, 25 марта, «Даллас» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Даллас» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 23 победы и 19 поражений.

    Первая половина сезона оказалась неутешительной для «Маверикс», но в десяти последних матчах они одержали семь побед и вернулись в борьбу за плей-офф.

    Накануне подопечные Рика Карлайла обыграли «Миннесоту» (128:108) благодаря 29 очкам Кристапса Порзингиса. Лука Дончич отметился 15 баллами, 4 подборами и 4 передачами.

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    После травм у «Далласа» восстанавливаются Уилли Коли-Стайн и Тайрелл Терри.

    «Индиана»

    «Индиана» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 20 победами и 23 поражениями.

    «Пэйсерс» в нынешнем регулярном чемпионате пережили спад из-за череды травм. Впрочем, в четырех последних матчах они одержали три победы и пока еще не сказали своего последнего слова.

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    • В своей предыдущей встрече команда Нэйта Бьоркгрена обыграла «Детройт» (116:111). Лучшим у победителей стал Карис Леверт, записавший себе в актив 28 очков, 6 подборов и 4 передачи, Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 14 баллов и 11 подборов.

    У «Индианы» травму залечивает Ти Джей Уоррен, который должен вернуться в строй к 11 апреля.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.58, победа «Индианы» — 2.65.

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    Подопечные Рика Карлайла постепенно находят тот ритм, который был у них в прошлогоднем плей-офф. С начала февраля они потерпели всего пять поражений.

    «Маверикс» очень важно выиграть именно предстоящую встречу, поскольку скоро их ожидает выездная серия из пяти матчей.

    Конечно, «Индиана» победила в трех из четырех последних встреч, но до этого она очень часто проигрывала. У «Пэйсерс» есть пара отличных баскетболистов, но глубина и оборона не соответствуют высокому уровню. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -4,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «тотал больше 224,5» за 1.70. «Маверикс» сейчас играют результативно, так что ждем феерии в атаке.

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