Медведев: Уверен в себе на 90 процентов

Российский теннисиствысказался о своей уверенности перед стартом Уимблдона.

«На сколько процентов уверен в себе? Если честно, я бы сказал, наверное, на 90%, потому что турнир в Галле был, не считая финала, идеальным, да и финал был неплохой. Саша [Бублик] играл хорошо. Всегда, когда ты проигрываешь, потом вспоминаешь, думаешь, а может, если бы я подал там не под право, а под лево, я бы выиграл второй сет на тай-брейке, а может, и третий получилось бы, но уже ничего не изменить.

Вот сегодня один день я потренировался на Уимблдоне. Чувствую себя классно, играю хорошо, поэтому надеюсь, что смогу на Уимблдоне показывать продолжение игры в Галле», — заявил Медведев в эфире «Больше!».