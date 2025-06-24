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    Медведев: Уверен в себе на 90 процентов

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей уверенности перед стартом Уимблдона.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «На сколько процентов уверен в себе? Если честно, я бы сказал, наверное, на 90%, потому что турнир в Галле был, не считая финала, идеальным, да и финал был неплохой. Саша [Бублик] играл хорошо. Всегда, когда ты проигрываешь, потом вспоминаешь, думаешь, а может, если бы я подал там не под право, а под лево, я бы выиграл второй сет на тай-брейке, а может, и третий получилось бы, но уже ничего не изменить.

    Вот сегодня один день я потренировался на Уимблдоне. Чувствую себя классно, играю хорошо, поэтому надеюсь, что смогу на Уимблдоне показывать продолжение игры в Галле», — заявил Медведев в эфире «Больше!».

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