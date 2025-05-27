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    Кафельников — о вылете Медведева: Как тренируется, такие и результаты

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Даниил Медведев
    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал вылет Даниила Медведева из розыгрыша «Ролан Гаррос» на стадии первого круга.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Чего удивляться поражению Медведева? Как тренируется, такие и результаты. Тут ничему удивляться не надо. Я так это вижу. Почему у меня должно быть ощущение, что с Даниилом что-то не то в последний год? Это не ощущение, а явь. Это то, что происходит.

    Какие тут должны быть ощущения? Не думаю, что происходящее — несчастное стечение обстоятельств. Это закономерность. Пока не будет радикальных изменений, а я так понимаю, Медведев не хочет радикальных изменений, ничего не поменяется. Будет так, как есть — может, еще хуже», — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

    Медведев в матче первого круга Открытого чемпионата Франции уступил в пяти сетах британцу Кэмерону Норри и прекратил участие на турнире — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

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