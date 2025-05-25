Рафаэль Надаль подвел итоги своей карьеры на церемонии «Ролан Гаррос»

14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» испанецподелился своими впечатлениями во время церемонии в честь его достижений на турнире.

«За эти 20 лет я испытал всё. У меня были невероятные соперники — Маррей, Федерер, Джокович. Ролан Гаррос особенный не только из-за своей роли в истории тенниса, но и благодаря людям, которые всегда с улыбкой и преданностью делают этот турнир таким, каким он есть», — приводит слова Надаля «Чемпионат».

Рафаэль Надаль — один из самых титулованных теннисистов в истории спорта. На его счету рекордное количество побед на одном турнире Большого шлема — 14 титулов «Ролан Гаррос», 36 титулов ATP Masters 100, 5 титулов ATP Finals и 2 олимпийские медали.