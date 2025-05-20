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    Рахимова удачно стартовала на турнире в Рабате

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Камилла Рахимова
    Российская теннисистка Камилла Рахимова преодолела первый круг турнира в Рабате (Марокко).

    Камилла Рахимова
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    Камилла Рахимова

    На старте соревнований Рахимова одолела Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счетом 6:4, 6:1.

    Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Рахимова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

    У Тайхман один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

    Во втором круге турнира в Рабате Рахимова встретится с Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии.

    Прогнозы на теннис

    Сейчас Рахимова является 75-й ракеткой мира.

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