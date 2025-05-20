Рахимова удачно стартовала на турнире в Рабате

Российская теннисисткапреодолела первый круг турнира в Рабате (Марокко).

На старте соревнований Рахимова одолела Хиль Белен Тайхман из Швейцарии со счетом 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Рахимова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

У Тайхман один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Рабате Рахимова встретится с Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии.

Прогнозы на теннис

Сейчас Рахимова является 75-й ракеткой мира.