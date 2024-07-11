Первый тренер Медведева: В матче с Синнером Даниил перешагнул через психологический барьер

, первый тренер, оценила победу теннисиста над итальянцемв четвертьфинале Уимблдона.

По словам специалиста, для Медведева эта победа важна с психологической точки зрения.

«Даня перешагнул через психологический барьер. В последнее время он как будто впал уныние, а последний его матч с Синнером прошел очень грустно. Очень нужная победа, добытая вовремя, она обязательно придаст ему уверенности. Я очень рада за него, но впереди тоже ждет тяжелый матч», — цитирует ТАСС Крючкову.

В 1/2 финала Уимблдона Медведев сразится с Карлом Алькарасом. Испанец выиграл турнир в прошлом сезоне.