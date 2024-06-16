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    Хачанов еще может отправиться на Олимпиаду

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Серебряный призёр Олимпиады-2020, российский теннисист Карен Хачанов может выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Хачанов ещё может поехать на Игры, у него есть несколько дней, чтобы определиться. Его беспокоит пах, он думает и консультируется с врачами. Разбилась пара Рублёв/Хачанов, поэтому на Олимпиаде в паре будут играть Даниил Медведев/Роман Сафиуллин или Медведев/Хачанов», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, «Матч ТВ».

    Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участия в Олимпиаде.

    Игры во французской столице состоятся с 26 июля по 11 августа.

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