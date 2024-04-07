Чесноков: У Котова есть недостатки в физической подготовке

Павел Котов Фото: globallookpress.com
Котов второй год подряд дошел в Марракеше до полуфинала. В 1/2-й россиянин уступил Роберто Карбальесу-Баэне.
«Я смотрел матчи Котова, у него был нелегкий первый круг, но потом он преобразился. Он здорово сыграл с двумя итальянцами, но с Карбальесом Баэной уже играть было тяжелее.
Испанец пока быстрее и сильнее Котова, у которого есть определенные недостатки в физической подготовке.
Тем не менее Павел хорошо играл и очень достойно выступил на турнире», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Котов занимает 68-е место в рейтинге ATP.