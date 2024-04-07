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    Чесноков: У Котова есть недостатки в физической подготовке

    Теннис Прогнозы на теннис Павел Котов ATP
    Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил выступление Павла Котова на турнире в Марракеше.

    Павел Котов
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    Павел Котов

    Котов второй год подряд дошел в Марракеше до полуфинала. В 1/2-й россиянин уступил Роберто Карбальесу-Баэне.

    «Я смотрел матчи Котова, у него был нелегкий первый круг, но потом он преобразился. Он здорово сыграл с двумя итальянцами, но с Карбальесом Баэной уже играть было тяжелее.

    Испанец пока быстрее и сильнее Котова, у которого есть определенные недостатки в физической подготовке.

    Тем не менее Павел хорошо играл и очень достойно выступил на турнире», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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