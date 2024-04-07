Чесноков: У Котова есть недостатки в физической подготовке

Финалист Кубка Дэвиса 1995 годаоценил выступлениена турнире в Марракеше.

Котов второй год подряд дошел в Марракеше до полуфинала. В 1/2-й россиянин уступил Роберто Карбальесу-Баэне.

«Я смотрел матчи Котова, у него был нелегкий первый круг, но потом он преобразился. Он здорово сыграл с двумя итальянцами, но с Карбальесом Баэной уже играть было тяжелее.

Испанец пока быстрее и сильнее Котова, у которого есть определенные недостатки в физической подготовке.

Тем не менее Павел хорошо играл и очень достойно выступил на турнире», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Котов занимает 68-е место в рейтинге ATP.