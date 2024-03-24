ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мурат Гассиев5 российских боксеров, переживающих спад в 2024 году
  • 20:32
    • 24-летний колумбийский футболист скончался во время тренировки
  • 20:07
    • Сафиуллин во 2-м круге турнира в Майами уступил Музетти
  • 19:52
    • Касаткина не вышла в 4-й круг турнира в Майами
    Все новости спорта

    Гауфф вышла в 4-й круг турнира в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Кори Гауфф 
    Американская теннисистка Кори Гауфф, являющаяся 3-й ракеткой мира, пробилась в четвертый круг турнира в Майами (США).

    Кори Гауфф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кори Гауфф

    Гауфф легко обыграла 84-ю ракетку мира из Франции Осеан Доден. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу американки.

    Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. Гауфф выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и допустила три двойные ошибки. На счету Доден — две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из трёх и девять двойных ошибок.

    Все прогнозы на теннис

    За выход в 1/4 финала Гауфф поборется либо с японкой Наоми Осакой, либо с француженкой Каролин Гарсией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли Италия с Эквадором?
  • Италия — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Медведев обыграет Норри с разгромным счетом?
  • Норри — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Колорадо» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Колорадо» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Италия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч Монтевидео Сити Торке U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кипр — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оттава — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры