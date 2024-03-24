Гауфф вышла в 4-й круг турнира в Майами

Кори Гауфф Фото: globallookpress.com
Гауфф легко обыграла 84-ю ракетку мира из Франции Осеан Доден. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу американки.
Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. Гауфф выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и допустила три двойные ошибки. На счету Доден — две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из трёх и девять двойных ошибок.
За выход в 1/4 финала Гауфф поборется либо с японкой Наоми Осакой, либо с француженкой Каролин Гарсией.