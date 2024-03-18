Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:7 (5:7). 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 часа 44 минуты. За это время Медведев сделал три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету Алькараса три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

Таким образом, Алькарасу удалось защитить титул в Индиан-Уэллсе. В прошлом году испанец в решающем матче турнира обыграл именно Медведева.

Счёт в личных противостояниях стал 4-2 в пользу испанца.