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    Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Карлос Алькарас ATP
    Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:7 (5:7). 1:6.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Продолжительность встречи составила 1 часа 44 минуты. За это время Медведев сделал три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету Алькараса три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

    Таким образом, Алькарасу удалось защитить титул в Индиан-Уэллсе. В прошлом году испанец в решающем матче турнира обыграл именно Медведева.

    Счёт в личных противостояниях стал 4-2 в пользу испанца.

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