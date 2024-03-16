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    Джокович: Мне жаль, что в этом году я не сыграю в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал то, что он пропустит турнир в Майами.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «К сожалению, я не сыграю в Майами в этом году. На данном этапе карьеры я стараюсь гармонично сочетать свой личный и профессиональный график.

    Мне жаль, что я не смогу встретиться с одними из самых лучших и увлеченных болельщиков в мире. С нетерпением жду будущих соревнований в Майами!» — написал спортсмен в своих соцсетях.

    «Мастерс» стартует 20 марта и завершится 31-го числа.

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    Ранее Джокович проиграл итальянцу Луке Нарди (4:6, 6:3, 3:6) в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

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