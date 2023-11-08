Циципас: Финал ATP — это нечто большее, чем турнир «Большого шлема»

Греческий теннисист, который является шестой ракеткой мира, высказался о значимости Итогового турнира ATP.

«Это целый праздник. Финал ATP — это чествование лучших из лучших в нашем виде спорта. Мы все собираемся вместе, играем друг против друга и концентрируемся на том факте, что мы лучшие в мире, пытаясь бороться за этот мегатрофей, который является главным призом в нашем виде спорта. Это значит многое.

Честно говоря, я считаю, что это нечто большее, чем турнир "Большого шлема". У него большой престиж, и это очень ценный актив, если вы сможете его завоевать и выиграть», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

В 2023 году Итоговый турнир ATP состоится с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).