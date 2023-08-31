ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Лиги ЧемпионовЖеребьевка Лиги Чемпионов 2023/2024. Онлайн
  • 22:53
    • «Аякс» и «Олимпиакос» вышли в групповой этап Лиги Европы
  • 22:45
    • Александрова менее чем за час разгромила Цуренко во втором круге US Open
  • 22:12
    • Самсонова и Соболенко пробились в третий круг US Open
    Все новости спорта

    US Open. Зверев переиграл Альтмайера, Димитров выбил Маррея

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Энди Мюррей Александр Зверев Григор Димитров
    Завершились несколько интересных матчей второго круга Открытого чемпионата США.

    Александр Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев

    Немец Александр Зверев в матче второго круга US Open в четырех сетах обыграл соотечественника Даниэля Альтмайера со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3.

    Зверев семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 из 25 брейк-пойнтов. Альтмайер выполнил четыре эйса, шесть раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

    Все прогнозы на US Open

    Болгарин Григор Димитров в трех сетах победил британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:4, 6:1.

    Димитров шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Маррей выполнил два эйса, шесть раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

    В следующем раунде Димитров и Зверев сыграют между собой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • О`Коннелл шокирует Медведева?
  • Медведев — О`Коннелл. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Смогут ли «Рома» и «Милан» определить сильнейшего?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Кубок Открытия уедет в Казань
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.32
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — О`Коннелл
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гойо — Веселы
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дьере — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Маннарино — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Меньшик — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры