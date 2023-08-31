US Open. Зверев переиграл Альтмайера, Димитров выбил Маррея

Завершились несколько интересных матчей второго круга Открытого чемпионата США.

Немец Александр Зверев в матче второго круга US Open в четырех сетах обыграл соотечественника Даниэля Альтмайера со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3.

Зверев семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 из 25 брейк-пойнтов. Альтмайер выполнил четыре эйса, шесть раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

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Болгарин Григор Димитров в трех сетах победил британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:4, 6:1.

Димитров шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Маррей выполнил два эйса, шесть раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

В следующем раунде Димитров и Зверев сыграют между собой.