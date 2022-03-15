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    Циципас сенсационно проиграл Бруксби в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас
    Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    В матче третьего раунда он проиграл американцу Джексону Бруксби, занимающий 43-е место в рейтинге, со счетом 6:1, 3:6, 2:6.

    Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. На счету Джексона две подачи навылет, две двойные ошибки и 3 из 12 (25%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента — три эйса, три двойные ошибки и 2 из 4 (50%) удачных брейков.

    В четвертом круге Бруксби встретится с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) — Николоз Басилашвили (Грузия).

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