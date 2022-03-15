Циципас сенсационно проиграл Бруксби в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Стефанос Циципас Фото: globallookpress.com
В матче третьего раунда он проиграл американцу Джексону Бруксби, занимающий 43-е место в рейтинге, со счетом 6:1, 3:6, 2:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. На счету Джексона две подачи навылет, две двойные ошибки и 3 из 12 (25%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента — три эйса, три двойные ошибки и 2 из 4 (50%) удачных брейков.
В четвертом круге Бруксби встретится с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) — Николоз Басилашвили (Грузия).